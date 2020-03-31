Федермессер после интервью с Проценко ушла на карантин

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер, ранее контактировавшая с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, у которого диагностировали коронавирус, сдала тест и сейчас находится на карантине. Об этом сообщили ТАСС в ее пресс-службе.

Ранее Федермессер провела интервью Проценко, которое было опубликовано 26 марта.

"Нюта чувствует себя хорошо. Как и все, кто контактировал с Денисом Николаевичем, сдала анализ. Сейчас находится на карантине", - сказали в пресс-службе, уточнив, что результаты анализа придут в ближайшее время.