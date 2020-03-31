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ФМБА получило в ведение три подведомственных Минздраву учреждения

Это Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью, Федеральный центр мозга и нейротехнологий и Всероссийский центр медицины катастроф "Защита"

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) было передано в ведение три подведомственных Минздраву центра. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном в среду на официальном портале нормативно-правовых актов.

"Передать в ведение ФМБА России федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью" Министерства здравоохранения Российской Федерации, федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский центр медицины катастроф "Защита" Министерства здравоохранения Российской Федерации и федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр мозга и нейротехнологий" Миннстерства здравоохранения Российской Федерации, находящиеся в ведении Минздрава России", - говорится в документе.

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