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Пандемия коронавируса нового типа

Евросоюз выделил дополнительно €240 млн помощи сирийским беженцам

Как отмечается, "эта новая поддержка особенно актуальна в контексте нынешней пандемии коронавируса"

БРЮССЕЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Евросоюз выделил дополнительно €240 млн помощи сирийским беженцам и уязвимым лицам в Ираке, Иордании и Ливане. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном во вторник в Брюсселе.

"Евросоюз усиливает свою поддержку беженцам из Сирии и уязвимым лицам в Ираке, Иордании и Ливане с помощью нового пакета почти в €240 млн, увеличивая общий объем помощи через региональный Целевой фонд ЕС в ответ на сирийский кризис до более чем €2 млрд", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что "эта новая поддержка особенно актуальна в контексте нынешней пандемии коронавируса и обеспечит дополнительную помощь наиболее уязвимому населению в регионе, а также поможет принимающим беженцев странам лучше решать проблемы общественного здравоохранения".

"В пакете мер, предусматривающем почти €240 млн, особое внимание уделяется важнейшим секторам для уязвимых групп населения, таким как социальная помощь, здравоохранение, образование и защита детей. Это поможет укрепить устойчивость тех, кто уже сталкивается с трудными ситуациями, чтобы лучше справляться с многочисленными проблемами, связанными с коронавирусом", - цитирует ЕК еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Варгейи.

Еврокомиссия также напомнила, что летом ЕС планирует провести четвертую по счету международную донорскую конференцию для помощи Сирии.

Теги
ИорданияИракЛиванСирияПандемия коронавируса нового типа
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