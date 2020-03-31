Жителей Москвы просят по возможности максимально сократить число прощающихся на похоронах

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Захоронения и кремацию продолжают проводить в Москве, несмотря на режим самоизоляции из-за ситуации с распространением коронавируса, но граждан просят по возможности максимально сократить число прощающихся с умершими. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе госучреждения "Ритуал".

"Учреждение с уважением и пониманием относится к сложному периоду в жизни людей, которые потеряли близкого человека. Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем воздерживаться от массовых церемоний прощания, а также использовать средства индивидуальной защиты, такие как маски и одноразовые перчатки. В подавляющем большинстве случаев граждане прислушиваются к нашим рекомендациям, и количество прощающихся уже существенно сократилось", - сказали в пресс-службе.

"Ритуал" сейчас работает в обычном режиме как непрерывно действующая организация. По словам представителя пресс-службы, прекращение деятельности учреждения недопустимо - проводятся как захоронения, так и кремации. "Разработан комплекс дополнительных мер по защите сотрудников и граждан от коронавирусной инфекции, которые могут вводиться постепенно по мере необходимости. Одной из таких мер стало требование предоставлять копии медицинских свидетельств о смерти при оформлении заказа на оказание ритуальных услуг. В этой справке в отличие от свидетельства о смерти записан диагноз умершего", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в соответствии с новыми рекомендациями Минздрава в случае смерти человека в результате заражения коронавирусной инфекцией захоронение тела производится в закрытом гробу.

Меры в учреждении

В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией учреждение уже оборудовало ультрафиолетовыми бактерицидными облучателями закрытого типа административные помещения, помещения приема и оформления заказов, ритуальные залы и общественные туалеты. Для работников кремационного цеха закуплены респираторы и дополнительные объемы дезинфицирующего средства.

"Для сотрудников приобретаются средства индивидуальной защиты. Работники кладбищ, осуществляющие прием населения по вопросам захоронения, при оформлении заказов в контактной группе проводят неотложные мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. В администрациях кладбищ проводится дополнительная влажная уборка дезинфицирующими средствами", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в местах ожидания, информирования, приема и обслуживания граждан размещена информация о предупреждении распространения коронавирусной инфекции. При общении с заявителями сотрудники "Ритуала" соблюдают расстояние не менее 2 метров и в течение рабочего дня используют индивидуальные средства защиты органов дыхания и рук. Также они осуществляют обеззараживание оргтехники.

О вирусе и мерах в Москве

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев 29 марта своими указами расширили режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры, в частности, предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.