Границу между Петербургом и Ленобластью из-за коронавируса закрывать не планируют

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Границу между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью для свободного перемещения граждан закрывать не планируют из-за ситуации с распространением коронавируса и ограничительных мер, которые принимаются в регионах. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Мы договорились сегодня с [губернатором Петербурга] Александром Дмитриевичем [Бегловым] - мы ни в коем случае не закроем границу между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью", - сказал Дрозденко в эфире областного телеканала "ЛенТВ 24".

Он добавил, что несмотря на объявленные им 30 марта ограничения на передвижение граждан в пределах районов области, а также изоляции отдельных населенных пунктов, где выявлены зараженные коронавирусом, в первую очередь власти рассчитывают на сознательность граждан. Глава региона также заверил, что устанавливать блокпосты с "гвардейцами с пулеметами" на границах населенных пунктов не планируют, однако в случае, если граждане будут массово игнорировать режим самоизоляции, меры будут ужесточаться.

Дрозденко 30 марта на совещании с главами районов сообщил, что в области вводятся новые ограничения, в частности, запрещается перемещение граждан за границы районов области. Исключения будут составлять только сотрудники непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, организаций, которые занимаются поставкой продуктов питания для населения, учреждений, сотрудники которых выполняют неотложные работы. Для выезда за пределы районов им необходимо будет иметь подтверждающие документы.

Власти Санкт-Петербурга ввели режим полной изоляции для жителей, им предписано "не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности, которая не приостановлена в соответствии с постановлением, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров". Разрешен выгул животных и вынос мусора на расстоянии до 100 метров от дома. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах, за исключением перевозки пассажиров и багажа общественном транспортом и легковых такси.