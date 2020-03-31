В РПЦ заявили, что Пасха не зависит от возможности доставить Благодатный огонь

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Возможность или невозможность привезти Благодатный огонь из Иерусалима в Москву из-за пандемии коронавируса не скажется на праздновании Пасхи, заявил ТАСС во вторник председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Пасха будет, потому что Христос воскрес. И это никак не зависит от того, сможем ли мы в этом году привезти в Москву и другие города Благодатный огонь", - сказал он ТАСС, отвечая на вопрос, скажутся ли предпринимаемые Израилем меры безопасности против коронавируса на возможности доставить Благодатный огонь к пасхальной службе в храме Христа Спасителя.

Каждый год накануне Пасхи в Кувуклии - часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня - в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня. В этот момент чудесным образом загораются лампада и 33 свечи - по годам земной жизни Иисуса Христа. Зажженную от огня из храма Гроба Господня лампаду традиционно доставляют и в Москву. Верующие полагают, что, если огонь когда-либо не сойдет, это ознаменует начало последних времен.