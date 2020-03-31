Эксперты связали интерес к поправке к конституции о медпомощи с ситуацией с коронавирусом

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Особая важность для 95% опрошенных россиян поправки к конституции об обеспечении качества и доступности медицинского обслуживания связана с распространением коронавируса в России. Такое мнение высказали ТАСС эксперты, комментируя результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Во вторник на сайте центра размещены данные исследования, согласно которым самой важной поправкой к конституции для 95% россиян, как и неделей раньше, является поправка об обеспечении качества и доступности медицинского обслуживания.

"Интерес к поправке по доступности медпомощи связан с той ситуацией, в которой сейчас страна находится. То есть в представлении граждан государство, безусловно, должно взять на себя ответственность за медицинскую защиту. Поэтому то, что интерес к медицине такой высокий, я связываю, прежде всего, с этим. Если бы у нас не было ситуации с коронавирусом, то расклад внутри интереса к поправкам мог поменяться. Могли выйти на первое место обязательства государства по социальным выплатам", - считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

Он также отметил, что, чем выше будет осведомленность граждан о содержании поправок, тем будет выше их поддержка. По его мнению, интерес к медицине в России сохранится "достаточно устойчиво в ближайшее время". "Врачи, безусловно, сейчас основные герои в общественном сознании", - добавил Потуремский.

Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян также считает, что высокий интерес к поправке о доступности медобслуживания говорит о ситуации с коронавирусом.

"Учитывая ту ситуацию, в которой мы находимся, когда у нас идет борьба с коронавирусом, очевидно, что этот вопрос (о доступности медицины - прим. ТАСС) на повестке будет не только на этой неделе, но и еще, наверное, в ближайшие четыре, если ситуация будет развиваться в ключе, когда мы быстро пройдем пик этой борьбы", - сказал он. Кирьян считает что наиболее поддерживаемые гражданами социальные поправки к конституции "прикладываются к жизненным ситуациям каждого человека".

О поправках в конституцию

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Президент России Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что дата голосования по поправке к конституции должна быть перенесена из-за распространения коронавируса. По его словам, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация и, опираясь на рекомендации врачей и других специалистов, принимать решение о новом дне голосования.