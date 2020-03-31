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Президент Сербии из-за плохого самочувствия отменил свое обращение к гражданам

Министр финансов Сербии Синиши Мали пообещал, что обращение президента состоится в ближайшие 48 часов

БЕЛГРАД, 31 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич плохо себя чувствует. Об этом сообщил во вторник министр финансов Сербии Синиши Мали, который вместо президента представил гражданам страны экономические меры помощи в связи с коронавирусом.

"Президент Республики Сербия Александр Вучич должен был представить эту программу, я от его имени извиняюсь, он чувствует себя сегодня нехорошо, он сегодня не с нами здесь. Он обратится к общественности в ближайшие 48 часов", - заявил Мали.

В ноябре 2019 года Вучич был госпитализирован с сердечным приступом.

Теги
СербияПандемия коронавируса нового типа
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