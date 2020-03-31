В Армении запретили проводить вскрытие тел умерших в результате заражения коронавирусом

ЕРЕВАН, 31 марта. /ТАСС/. Парламент Армении во вторник во втором и окончательном чтении принял законопроект, запрещающий проводить вскрытие тел умерших от последствий заражения коронавирусом. Заседание законодательного органа транслировали местные телеканалы.

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"69 депутатов проголосовали за принятие данного законопроекта, решение принято", - сказал спикер парламента Арарат Мирзоян.

Ранее минздрав Армении заявил, что в стране нет условий для вскрытия тел умерших из-за вызванного коронавирусом заболевания, патологоанатомические службы не отвечают международным требованиям безопасности.

В настоящий момент в Армении зафиксировано три летальных исхода, коронавирус выявлен у 532 человек.