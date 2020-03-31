{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В регионах юга России дезинфицируют улицы и шьют медицинские маски в связи с коронавирусом

Сотрудники полиции проводят профилактические беседы с гражданами о соблюдении режима самоизоляции, также в городах сокращают число рейсов общественного транспорта

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Регионы Южного федерального округа, в каждом из которых уже есть по несколько подтвержденных случаев заражения коронавирусом, усилили меры профилактики. В Калмыкии и на Кубани улицы обрабатывают антисептиками, в Ростовской и Волгоградской областях начали пошив масок, ряд регионов объявил о переходе на самоизоляцию.

Регионы переходят на самоизоляцию

Во вторник решение о переходе на самоизоляцию приняли Краснодарский край (действует с 18:00), Калмыкия, Волгоградская область. Ранее на такой режим перешли Адыгея, Астраханская и Ростовская области.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По данным на 31 марта, в Южном федеральном округе 51 зараженных коронавирусом: 16 - в Крыму, 14 - в Краснодарском крае, по пять человек - в Севастополе и Ростовской области, четверо в Волгоградской области, четыре - в Адыгее, двое - в Астраханской области, один в Калмыкии. На Кубани двое инфицированных вылечились и выписаны из больницы.

За сутки еще один случай заражения подтвердился в Крыму, один - в Адыгее. В Ростовской области во вторник стало известно о трех новых случаях заражения коронавирусом, их состояние удовлетворительное, они госпитализированы.

В Астраханской области по-прежнему подтверждены только два случая заражения. Однако в Астрахани на карантин закрыли первичное сосудистое отделение горбольницы №3: одна из медсестер скрыла факт контакта с зараженным коронавирусной инфекцией. Как сообщил во вторник ТАСС главный врач учреждения Байрам Юлушев, отделение не принимает новых пациентов и не выписывает выздоровевших. "Меры приняты до 11 апреля, согласно распоряжению Роспотребнадзора", - рассказал он.

Министр здравоохранения региона Федор Орлов добавил, что все остальные отделения больницы работают в штатном режиме, тесты на коронавирус сдали 215 человек - это работники и пациенты, контактировавшие с медсестрой. "У всех результаты отрицательные, каждый день проверяем состояние всех", - сказал ТАСС Орлов.

Наказание для нарушителей

Министр здравоохранение Калмыкии Юрий Кикенов сообщил о случаях нарушения предписаний Минздрава и Роспотребнадзора РФ. 30 марта женщина самовольно покинула обсерватор, а молодой человек из числа контактировавших с зараженным отказался от госпитализации. "Безусловно, мы будем соблюдать предписания Роспотребнадзора, обратимся в суд и госпитализируем их назад в принудительном порядке", - сказал Кикенов.

Сотрудники астраханской полиции начали патрулировать улицы города и пресекать нарушения режима самоизоляции, так как "некоторые граждане продолжают прогулки, пробежки, катание на велосипедах и бессмысленное хождение по улицам", сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по региону. Полиция и Росгвардия останавливает людей на улицах и выясняют причины выхода из дома и тех, кто не использует средства индивидуальной защиты или вышли на улицу без веской причины, привлекают к административной ответственности. В рейдах задействованы около 1 тыс. человек. Как сообщает пресс-служба астраханской полиции, троих жителей региона уже привлекли за подобное нарушение.

В Ростовской области сотрудники полиции усилили работу с детьми и подростками, проводят профилактические беседы с гражданами, уделяя особое внимание соблюдению карантина и режима самоизоляции теми, кто недавно прибыл из-за рубежа и пожилым людям. Кроме того, через систему громкой связи полицейские призывают граждан не выходить из дома, а также доводят основные правила профилактики коронавирусной инфекции.

Суд в Крыму впервые приостановил на 30 суток деятельность туристических объектов на территории гостиничного комплекса "Ялта-Интурист", а также в Алуште и Феодосии, нарушавших требования самоизоляции для курортной сферы. Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко отметил, что нарушители режима повышенной готовности должны быть готовы к административным штрафам и приостановке деятельности на период до 90 дней, а при неповиновении руководителя - к его аресту до 15 суток.

На въездах в Севастополе для контроля прибывающих в город установлены блокпосты. Если в город пытаются въехать россияне, собравшиеся на отдых, данные передаются в их регионы, и там нарушителей ждет штраф. На пунктах пропуска проводится паспортный контроль, проверяется груз. Дежурящие здесь же медики измеряют температуру и проверяют самочувствие въезжающих, а если у кого-то есть симптомы вируса, то их будут направлять на изоляцию и обследование.

Усиленная уборка улиц

Несмотря на то, что в России текущая неделя объявлена нерабочей, на своих местах остаются сотрудники городских коммунальных служб - сейчас они отвечают не только за жизнеобеспечение населенных пунктов, но и за их дезинфекцию.

В Элисте (региональный центр Калмыкии), где с 28 марта действует режим ЧС, улицы города обрабатывают спецпрепаратами. Все учреждения, предприятия торговли, общественного питания и транспорта бесплатно получают дезинфицирующий раствор "Анолит", произведенный в республике. "Планируется, что для увеличения производства дезсредства заработает несколько установок в городе", - добавили в пресс-службе главы.

В Сочи начали дезинфекцию автобусных остановок, подземных пешеходных переходов, тротуаров и уличных скамеек. С помощью спецоборудования под высоким давлением подается водный раствор с необходимой концентрацией противовирусного дезинфицирующего препарата. Такие же работы планируется проводить в парках, скверах, на набережных и в других местах, где проходит большое количество людей.

В других муниципалитетах Краснодарского края ТАСС сообщили, что предпринимаются аналогичные меры.

Также в регионах ЮФО проводится спецобработка общественного транспорта и сокращается число рейсов. В некоторых регионах это уже сделано, в некоторых, как в Крыму, только планируется ограничить количество рейсов внутри муниципалитетов, между городами республики и между Крымом и другими регионами. Кроме того, со вторника приостановлена работа единственной на полуострове трамвайной линии на курорте Евпатория.

Личная защита

Продолжают работу и швейные мастерские, которые переквалифицировались на выпуск медицинских масок. Среди них два предприятия в городе Шахты Ростовской области, которые в обычное время специализируются на пошиве детской одежды. Одно из них может выпускать до 10 тыс. масок в смену, второе - до 2 тыс., первые заказы уже есть.

Вызвались шить защитные маски и астраханские колледжи. "Каждая организация выпустила более сотни средств защиты для внутреннего использования. Теперь колледжи готовы работать на заказ. При этом материал для изготовления продукции учреждения могут закупать самостоятельно", - сообщается на сайте областного Минобрнауки.

"Знаю, что многие жители [Калмыкии] обеспокоены наличием средств личной безопасности, в частности, медицинских масок. Докладываю: будут закуплены 180 тысяч масок и бесплатно распространены в Элисте и районах республики", - сказал глава региона Бату Хасиков в своем видеообращении к жителям.

Кроме того, в республике пошив многоразовых масок организован в одном из учреждений УФСИН. В понедельник получена первая партия - 2 тыс. штук. В первую очередь, они будут распространяться среди ветеранов, людей пожилого возраста и детей, уточнил Хасиков.

В Севастополе портной Савва Ларичев через социальные сети предложил коллегам и всем людям, умеющим шить, сделать многоразовые медицинские маски и раздать их соседям, знакомым и тем, кому не хватает денег на покупку респираторов. В маску, как в карман, он предлагает вставить бумажную салфетку, которая выполняет роль фильтра. Салфетки-фильтры нужно, как и обычную купленную в аптеке маску, менять несколько раз в день, но это гораздо дешевле. Саму тряпичную основу нужно стирать в горячей воде или, по крайней мере, прогладить утюгом.

Врио губернатора Михаил Развожаев накануне в эфире телеканала "Первый Севастопольский" рассказал, что город стоит в очереди на получение масок. В первую очередь ими будут обеспечиваться медики, водители общественного транспорта и другие специалисты, вынужденные работать с большим количеством людей. При этом многие горожане стали сами шить средства защиты. "У меня дочка сама себе сшила многоразовую маску - где-то в интернете увидела, как", - добавил он.

Теги
РоссияКраснодарский крайРостовская областьКалмыкияКрымАстраханская областьСевастопольРазвожаев, Михаил ВладимировичХасиков, Бату СергеевичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Карелии ввели режим самоизоляции
С 1 апреля жители республики должны оставаться дома
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС