В регионах юга России дезинфицируют улицы и шьют медицинские маски в связи с коронавирусом

Во вторник решение о переходе на самоизоляцию приняли Краснодарский край (действует с 18:00), Калмыкия, Волгоградская область. Ранее на такой режим перешли Адыгея, Астраханская и Ростовская области.

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Регионы Южного федерального округа, в каждом из которых уже есть по несколько подтвержденных случаев заражения коронавирусом, усилили меры профилактики. В Калмыкии и на Кубани улицы обрабатывают антисептиками, в Ростовской и Волгоградской областях начали пошив масок, ряд регионов объявил о переходе на самоизоляцию.

По данным на 31 марта, в Южном федеральном округе 51 зараженных коронавирусом: 16 - в Крыму, 14 - в Краснодарском крае, по пять человек - в Севастополе и Ростовской области, четверо в Волгоградской области, четыре - в Адыгее, двое - в Астраханской области, один в Калмыкии. На Кубани двое инфицированных вылечились и выписаны из больницы.

За сутки еще один случай заражения подтвердился в Крыму, один - в Адыгее. В Ростовской области во вторник стало известно о трех новых случаях заражения коронавирусом, их состояние удовлетворительное, они госпитализированы.

В Астраханской области по-прежнему подтверждены только два случая заражения. Однако в Астрахани на карантин закрыли первичное сосудистое отделение горбольницы №3: одна из медсестер скрыла факт контакта с зараженным коронавирусной инфекцией. Как сообщил во вторник ТАСС главный врач учреждения Байрам Юлушев, отделение не принимает новых пациентов и не выписывает выздоровевших. "Меры приняты до 11 апреля, согласно распоряжению Роспотребнадзора", - рассказал он.

Министр здравоохранения региона Федор Орлов добавил, что все остальные отделения больницы работают в штатном режиме, тесты на коронавирус сдали 215 человек - это работники и пациенты, контактировавшие с медсестрой. "У всех результаты отрицательные, каждый день проверяем состояние всех", - сказал ТАСС Орлов.

Наказание для нарушителей

Министр здравоохранение Калмыкии Юрий Кикенов сообщил о случаях нарушения предписаний Минздрава и Роспотребнадзора РФ. 30 марта женщина самовольно покинула обсерватор, а молодой человек из числа контактировавших с зараженным отказался от госпитализации. "Безусловно, мы будем соблюдать предписания Роспотребнадзора, обратимся в суд и госпитализируем их назад в принудительном порядке", - сказал Кикенов.

Сотрудники астраханской полиции начали патрулировать улицы города и пресекать нарушения режима самоизоляции, так как "некоторые граждане продолжают прогулки, пробежки, катание на велосипедах и бессмысленное хождение по улицам", сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по региону. Полиция и Росгвардия останавливает людей на улицах и выясняют причины выхода из дома и тех, кто не использует средства индивидуальной защиты или вышли на улицу без веской причины, привлекают к административной ответственности. В рейдах задействованы около 1 тыс. человек. Как сообщает пресс-служба астраханской полиции, троих жителей региона уже привлекли за подобное нарушение.

В Ростовской области сотрудники полиции усилили работу с детьми и подростками, проводят профилактические беседы с гражданами, уделяя особое внимание соблюдению карантина и режима самоизоляции теми, кто недавно прибыл из-за рубежа и пожилым людям. Кроме того, через систему громкой связи полицейские призывают граждан не выходить из дома, а также доводят основные правила профилактики коронавирусной инфекции.

Суд в Крыму впервые приостановил на 30 суток деятельность туристических объектов на территории гостиничного комплекса "Ялта-Интурист", а также в Алуште и Феодосии, нарушавших требования самоизоляции для курортной сферы. Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко отметил, что нарушители режима повышенной готовности должны быть готовы к административным штрафам и приостановке деятельности на период до 90 дней, а при неповиновении руководителя - к его аресту до 15 суток.

На въездах в Севастополе для контроля прибывающих в город установлены блокпосты. Если в город пытаются въехать россияне, собравшиеся на отдых, данные передаются в их регионы, и там нарушителей ждет штраф. На пунктах пропуска проводится паспортный контроль, проверяется груз. Дежурящие здесь же медики измеряют температуру и проверяют самочувствие въезжающих, а если у кого-то есть симптомы вируса, то их будут направлять на изоляцию и обследование.

Усиленная уборка улиц

Несмотря на то, что в России текущая неделя объявлена нерабочей, на своих местах остаются сотрудники городских коммунальных служб - сейчас они отвечают не только за жизнеобеспечение населенных пунктов, но и за их дезинфекцию.

В Элисте (региональный центр Калмыкии), где с 28 марта действует режим ЧС, улицы города обрабатывают спецпрепаратами. Все учреждения, предприятия торговли, общественного питания и транспорта бесплатно получают дезинфицирующий раствор "Анолит", произведенный в республике. "Планируется, что для увеличения производства дезсредства заработает несколько установок в городе", - добавили в пресс-службе главы.

В Сочи начали дезинфекцию автобусных остановок, подземных пешеходных переходов, тротуаров и уличных скамеек. С помощью спецоборудования под высоким давлением подается водный раствор с необходимой концентрацией противовирусного дезинфицирующего препарата. Такие же работы планируется проводить в парках, скверах, на набережных и в других местах, где проходит большое количество людей.

В других муниципалитетах Краснодарского края ТАСС сообщили, что предпринимаются аналогичные меры.

Также в регионах ЮФО проводится спецобработка общественного транспорта и сокращается число рейсов. В некоторых регионах это уже сделано, в некоторых, как в Крыму, только планируется ограничить количество рейсов внутри муниципалитетов, между городами республики и между Крымом и другими регионами. Кроме того, со вторника приостановлена работа единственной на полуострове трамвайной линии на курорте Евпатория.

Личная защита

Продолжают работу и швейные мастерские, которые переквалифицировались на выпуск медицинских масок. Среди них два предприятия в городе Шахты Ростовской области, которые в обычное время специализируются на пошиве детской одежды. Одно из них может выпускать до 10 тыс. масок в смену, второе - до 2 тыс., первые заказы уже есть.

Вызвались шить защитные маски и астраханские колледжи. "Каждая организация выпустила более сотни средств защиты для внутреннего использования. Теперь колледжи готовы работать на заказ. При этом материал для изготовления продукции учреждения могут закупать самостоятельно", - сообщается на сайте областного Минобрнауки.

"Знаю, что многие жители [Калмыкии] обеспокоены наличием средств личной безопасности, в частности, медицинских масок. Докладываю: будут закуплены 180 тысяч масок и бесплатно распространены в Элисте и районах республики", - сказал глава региона Бату Хасиков в своем видеообращении к жителям.

Кроме того, в республике пошив многоразовых масок организован в одном из учреждений УФСИН. В понедельник получена первая партия - 2 тыс. штук. В первую очередь, они будут распространяться среди ветеранов, людей пожилого возраста и детей, уточнил Хасиков.

В Севастополе портной Савва Ларичев через социальные сети предложил коллегам и всем людям, умеющим шить, сделать многоразовые медицинские маски и раздать их соседям, знакомым и тем, кому не хватает денег на покупку респираторов. В маску, как в карман, он предлагает вставить бумажную салфетку, которая выполняет роль фильтра. Салфетки-фильтры нужно, как и обычную купленную в аптеке маску, менять несколько раз в день, но это гораздо дешевле. Саму тряпичную основу нужно стирать в горячей воде или, по крайней мере, прогладить утюгом.

Врио губернатора Михаил Развожаев накануне в эфире телеканала "Первый Севастопольский" рассказал, что город стоит в очереди на получение масок. В первую очередь ими будут обеспечиваться медики, водители общественного транспорта и другие специалисты, вынужденные работать с большим количеством людей. При этом многие горожане стали сами шить средства защиты. "У меня дочка сама себе сшила многоразовую маску - где-то в интернете увидела, как", - добавил он.