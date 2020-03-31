Мониторинг состояния окружающей среды месторождений Ненецкого АО проведут летом

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Мониторинг состояния окружающей среды летом 2020 года проведут вблизи нефтяных месторождений Ненецкого автономного округа (НАО). На эти цели выделено 5,1 млн рублей, сообщили во вторник в пресс-службе администрации региона.

"Летом в районе нефтяных месторождений НАО будет вестись мониторинг состояния окружающей среды. Цель мониторинга - получение необходимой информации о состоянии и загрязнении окружающей среды на территории округа для обеспечения рационального и экологически безопасного природопользования, выполнения прогноза возникновения и развития негативных процессов и явлений", - говорится в сообщении.

Торги на определение подрядчика состоятся 22 апреля, участие в закупке смогут принять только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.

Мониторинг будет включать отбор проб природной среды, гидрометеорологические наблюдения, лабораторные аналитические исследования отобранных образцов. Работы будут проводиться в районах Инзырейского, Харьягинского, Южно-Шапкинского, Средне-Харьягинского, Тэдинского, Ошского, Ярейюского месторождений, месторождения имени Россихина, Восточно-Саратаюского и Восточно-Харьягинского лицензионных блоков, Лекхарьягинского и Северо-Харьягинского участков недр, а также на участках Северо-Хоседаюского, Висового, Западно-Хоседаюского, Северо-Ошкотынского, Восточно-Янемдейского и Сюрхаратинского нефтяных месторождений.

Отчеты должны быть представлены не позднее 1 декабря 2020 года.