Росреестр призвал рассчитывать сроки оформления недвижимости с учетом нерабочих дней

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Россиянам необходимо рассчитывать сроки оформления недвижимости с учетом нерабочих дней с 30 по 3 апреля 2020 года. Об этом сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский, его слова передает пресс-служба ведомства.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации с 30 марта по 3 апреля 2020 года установлены нерабочие дни. Росреестр, как орган власти, продолжает свою работу, но меняет ее формат. Чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции, мы перевели часть сотрудников на удаленный режим работы. Просим вас с пониманием отнестись к ситуации и рассчитывать сроки оказания услуг с учетом нерабочих дней", - отметил Скуфинский.

Он отметил, что специалисты Росреестра круглосуточно отвечают на вопросы по телефону 8-800-100-34-34, также обратиться за помощью в ведомство можно через портал Росреестра.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране с 30 марта по 3 апреля нерабочей недели с сохранением за работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам 25 марта пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в стране. В большинстве регионов указами местных властей на этот период была ограничена или временно прекращена работа ресторанов, кафе, баров, а также непродовольственных магазинов.