Две трети регионов России ввели дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Две трети российских регионов из-за угрозы распространения коронавируса ввели дополнительные ограничительные меры для граждан по примеру Москвы и Московской области, следует из подписанных властями субъектов РФ нормативно-правовых актов.

В 53 регионах введен режим самоизоляции для граждан всех возрастов, в Якутии действуют ограничительные меры для конкретных населенных пунктов, Амурской области - для людей старше 65 лет и групп риска, в Чечне и Краснодарском крае объявлен карантин.