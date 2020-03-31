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Патриарх Кирилл совершит объезд Москвы с чудотворной иконой "Умиление"

Кроме того, предстоятель Русской православной церкви проведет богослужение в Елоховском соборе перед этим образом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 3 апреля совершит объезд вокруг Москвы с чудотворной иконой "Умиление", сообщил во вторник глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

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"В пятницу, 3 апреля, патриарх Кирилл совершит объезд вокруг города Москвы с иконой "Умиление". Это та самая чудотворная икона, перед которой молился преподобный Серафим Саровский, тайно хранившаяся у благочестивых людей после закрытия Дивеевского монастыря в 1927 году", - написал он на своей странице в Telegram.

Кроме того, предстоятель Русской православной церкви проведет богослужение в Елоховском соборе перед этим образом. "В 18:00 [патриарх] возглавит утреню праздника Похвалы Пресвятой Богородицы перед этим образом в Елоховском соборе. Всех православных верующих просим, пребывая в домах, помолиться со святейшим, начав чтение акафиста Пресвятой Богородице с прибавлением молитвы об избавлении от вредоносного поветрия - коронавирусной инфекции - в 16:00 по Москве в пятницу", - добавил Легойда.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя призвал верующих воздержаться от посещения храмов до его особого благословения в связи с распространением коронавируса и молиться дома. Кроме того, Священный синод РПЦ утвердил инструкцию настоятелям приходов и монастырей РПЦ, в которой предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточение санитарных правил при совершении таинств - крещения, причастия и соборования.

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)Пандемия коронавируса нового типа
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