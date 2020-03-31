Ребенок с опухолью ЦНС не может вернуться в Россию после операции

КРАСНОДАР, 31 марта. /ТАСС/. Девочка, которой в начале 2020 года в Германии сделали операцию по удалению части опухоли центральной нервной системы - ганглиоглиомы, не может вернуться в Россию из-за отмены авиасообщения между странами. Врачи приняли решение оставить ее в палате интенсивной терапии, сообщила ТАСС руководитель фонда "Край добра" Яна Сторожук.

Ранее Сторожук сообщила, что девочка, которой в начале 2020 года в Германии сделали операцию по удалению части опухоли - ганглиоглиомы, не смогла пройти курс реабилитации из-за распространения на территории Германии коронавируса и возвращается домой.

"После операции ребенок с ганглиоглиомой не может вылететь домой в Россию. Врачами немецкой клиники принято решение оставить девочку в палате интенсивной терапии. Возможно, после того как возобновится авиасообщение, малышка вместе с мамой вернутся домой", - сказала Сторожук.

Она уточнила, что семья пациентки уже связалась с консульством. Там они оставили свои контакты. Их внесли в список на вылет в Россию. Как только возобновят рейсы в Россию, семью должны забрать.

Благотворительный фонд "Край добра" был создан в 2014 году. Фонд оплачивает проведение операций больным детям, реабилитацию, обследования, приобретает жизненно необходимые препараты, медицинские приборы, технические средства реабилитации, железнодорожные и авиабилеты к месту лечения детей. В 2019 году помощь от фонда получили 189 тяжелобольных детей с разными диагнозами - более 53 млн рублей.