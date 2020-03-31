Эксперт ООН призвала отменить санкции против Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Кубы и и Сирии

ЖЕНЕВА, 31 марта. /ТАСС/. Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на питание Хилал Элвер призвала отменить санкции, введенные рядом стран против Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Кубы и и Сирии. В заявлении, распространенном во вторник в Женеве, она подчеркнула, что подобные односторонние меры подрывают право населения этих государств на "достаточное и адекватное питание".

"Продолжающееся действие парализующих экономических санкций в отношении Сирии, Венесуэлы, Ирана, Кубы и, в меньшей степени, Зимбабве - здесь упомянуты наиболее известные случаи - серьезно подрывают фундаментальное право простых людей на достаточное и адекватное питание", - отметила Элвер.

Эксперт считает, что в условиях распространения коронавируса в мире вопрос о немедленной отмене односторонних принудительных мер в отношении этих государств "имеет срочное гуманитарное и практическое значение". Она назвала санкции, применяемые против этих стран, "агрессивной политикой", подчеркнув, что сейчас в интересах всех государств, включая те, что ввели санкции, "немедленно прекратить" подобные действия, которые "ослабляют способность наших институтов противостоять распространению пандемии".

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны Группы двадцати (G20) снять санкции, действующие в отношении других государств, в целях более продуктивной борьбы с распространением нового коронавируса. Он уточнил, что это необходимо для обеспечения доступа населения к продовольствию, медицинским товарам, для оказания ему поддержки в борьбе с пневмонией.

За отмену или приостановку санкций в условиях пандемии высказалась также верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. По ее словам, речь идет о таких странах, как Иран, Венесуэла, Куба, Зимбабве и КНДР. По мнению верховного комиссара, исключения, которые предусмотрены в санкциях для поставки продукции гуманитарного назначения, должны трактоваться широко, а разрешение на поставки медицинского оборудования должно предоставляться "быстро и гибко".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано почти 37 тыс. смертельных исходов.