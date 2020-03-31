Первый заразившийся COVID-19 новгородец выписался из больницы после выздоровления

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 марта. /ТАСС/. Первый житель Новгородской области, заразившийся коронавирусной инфекцией, выписан из больницы, анализы показали, что он здоров. Об этом ТАСС сообщили во вторник в региональном оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.

"Дважды получен отрицательный результат пробы, он [житель Великого Новгорода] полностью здоров, сегодня выписан. Также сегодня с ним выписаны два контактировавших, они были здоровы, но находились под наблюдением медиков", - сообщили ТАСС в региональном оперштабе.

22 марта в лаборатории "Вектор" в Новосибирске подтвердили наличие коронавируса у жителя Великого Новгорода. Это был первый случай заражения в регионе. Как уточняли ТАСС в пресс-службе правительства области, местный житель вернулся из-за границы и проходил лечение в областной инфекционной больнице, болезнь протекала в легкой форме.

По данным на 31 марта, опубликованным на сайте регионального Роспотребнадзора, в Новгородской области на COVID-19 обследовано 970 человек, под наблюдением находится 461 человек. В регионе зафиксированы три подтвержденных случая коронавируса. В больнице остаются два человека.