МИД РФ: график вывоза россиян из-за рубежа может быть дополнен по решению правительства

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. График вывоза остающихся за рубежом граждан России после решения о сокращении рейсов с 31 марта может быть дополнен по решению правительства. Об этом сообщила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"График вывоза, согласно разъяснениям Росавиации, может быть дополнен по решению правительства", - написала дипломат на своей странице в Facebook.

Там же она разместила ссылку на статью о семье россиян, которые находятся на отдыхе в Таиланде и собираются вернуться на родину 2 апреля. "Никакого Бангкока 2 апреля не будет", - прокомментировала публикацию Захарова.

В понедельник Росавиация сообщила, что российские граждане с 31 марта смогут прилететь в Москву из-за границы только в Шереметьево и только в количестве не более 500 человек в сутки. Для остальных городов квота на прилет составляет не более 200 человек в сутки.