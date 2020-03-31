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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

МИД РФ: график вывоза россиян из-за рубежа может быть дополнен по решению правительства

Ранее Росавиация сообщила, что российские граждане с 31 марта смогут прилететь в Москву из-за границы только в Шереметьево и только в количестве не более 500 человек в сутки

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. График вывоза остающихся за рубежом граждан России после решения о сокращении рейсов с 31 марта может быть дополнен по решению правительства. Об этом сообщила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"График вывоза, согласно разъяснениям Росавиации, может быть дополнен по решению правительства", - написала дипломат на своей странице в Facebook.

Там же она разместила ссылку на статью о семье россиян, которые находятся на отдыхе в Таиланде и собираются вернуться на родину 2 апреля. "Никакого Бангкока 2 апреля не будет", - прокомментировала публикацию Захарова.

В понедельник Росавиация сообщила, что российские граждане с 31 марта смогут прилететь в Москву из-за границы только в Шереметьево и только в количестве не более 500 человек в сутки. Для остальных городов квота на прилет составляет не более 200 человек в сутки.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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