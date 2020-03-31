В Мосгордуме предложили штрафовать нарушителей обязательного карантина на 4 тыс. рублей

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы предлагают использовать действующие камеры видеонаблюдения для выявления нарушителей обязательного карантина, штраф для зараженных новой коронавирусной инфекцией, нарушивших домашний или больничный карантин пешком, либо на автомобиле, может составить от 4 до 5 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС во вторник редактор соответствующего законопроекта, председатель комиссии столичного парламента по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

"Законопроектом предлагается применение камер видеонаблюдения для выявления массового скопления людей, а также выявления нарушителей обязательного карантина. Штрафы через камеры будут получать только те, кто представляет повышенную общественную опасность, - то есть те, кто заражен коронавирусом, лечится на дому или в больнице и нарушил правило не покидать помещение, вышел на улицу и теперь представляет повышенную опасность. Речь не идет о том, что через камеры будут автоматически штрафовать всех жителей Москвы", - сказал Щитов.

Он уточнил, что законопроектом депутаты предлагают установить административную ответственность для граждан за несоблюдение указанных требований, в том числе за необеспечение режима обязательной самоизоляции, в виде штрафа в размере 4 тыс. рублей или в размере 5 тыс. рублей, в случае если указанное правонарушение совершено повторно или с использованием транспортного средства. По его словам, штрафовать физлиц, в случае принятие законопроекта, сможет только полиция и полиция на транспорте.

"В данном случае речь идет только об узком круге лиц, у которых выявлен вирус, а не обо всех москвичах. Камера будет распознавать лица зараженных коронавирусом, и если человек, который должен соблюдать карантин, его нарушит, то уже полицейский либо полицейский на транспорте выпишет ему соответствующий штраф. Также городские камеры будут фиксировать массовые скопления людей, куда незамедлительно будут выезжать сотрудники правопорядка для проведения разъяснительных бесед с гражданами о необходимости соблюдения режима самоизоляции в городе", - сказал депутат.

Щитов добавил, что депутаты считают важным не только штрафовать нарушителей, но и информировать граждан о предпринимаемых мерах. "Помимо штрафов и регламента использования системы видеонаблюдения, мы предлагаем наделить полномочиями общественные объединения, в частности, общественные пункты охраны порядка для проведения разъяснительных бесед с жителями, это будет действовать как мера профилактики нарушений режима самоизоляции в городе", - пояснил Щитов.

О камерах в Москве

"Важно отметить, что ни камеры, ни система видеоаналитики не содержат и не анализируют персональные данные горожан. Система не считывает лицо человека: она формирует для каждого изображения набор цифр, который сравнивается с наборами цифр из заданной базы - например, базы розыска МВД. Если два набора цифр совпадают, срабатывает оповещение. Поэтому я предполагаю, что необходимо будет создавать отдельную базу и, как минимум, загружать в нее фото горожан, которые проходят лечение на дому или находятся на 14-дневном карантине", - сказал Щитов.

Он добавил, что система видеоаналитики в Москве используется в полном соответствии с законодательством Российской Федерации. Технология распознавания лиц обоснована с точки зрения ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ, дающей право использования изображения гражданина без его согласия, полученного при съемке в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях в государственных, общественных или иных публичных интересах. Защита города от распространения эпидемии как раз относитcя к категории общественных интересов.

"Городская система видеонаблюдения на данный момент насчитывает более 175 тыс. камер. Записи с камер уже давно используются. Например, для расследования порядка 70% правонарушений. Речь идет не только о крупных преступлениях, но и о мелких правонарушениях и ДТП", - рассказал Щитов.

Кроме того, он уточнил, что видеонаблюдение успешно применяется для решения городских задач: например, мониторинга транспортных потоков, контроля за уборкой и благоустройством, строительством важных социальных объектов. Поэтому использование системы видеонаблюдения для контроля режима самоизоляции, по мнению Щитова, вполне оправдано.

Меры для предприятий и организаторов мероприятий

Проект закона города Москвы о внесении изменений в статьи столичного закона об общественных пунктах охраны порядка в городе Москве и КоАП столицы был внесен в Московскую городскую думу 31 марта. Согласно пояснительной записке, документ направлен на установление административной ответственности за невыполнение требований, ограничений и запретов, установленных в связи с введением на территории Москвы режима повышенной готовности.