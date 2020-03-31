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Пандемия коронавируса нового типа

Представитель ВОЗ оценила российские меры против коронавируса

Представитель организации в России Мелита Вуйнович заявила, что еще не все страны прошли пик по заболеваемости

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Меры РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции могут предотвратить быстрый рост числа зараженных в стране, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

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"Мне кажется, что масштабные действия, которые предпринимает РФ, могут помочь: мы не будем идти путем, когда так быстро будет расти число новых случаев", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24" во вторник.

Еще не все страны прошли пик по заболеваемости COVID-19, считает Вуйнович. "Самым главным является то, чтобы мы замедлили процесс. Надеемся, что некоторым странам это удастся", - добавила она.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев своими указами расширили режим повышенной готовности. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что решения Собянина и Воробьева являются логичным продолжением ограничительных мер, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным, и призвал глав других регионов ввести ограничительные меры, аналогичные московским. В настоящее время, помимо Москвы и Московской области, решение о введении режима полной самоизоляции для жителей приняли власти 49 регионов.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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