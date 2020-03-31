Абитуриенты смогут подать документы в вузы на бюджетные места до 10 августа

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России сдвинуло сроки приемных кампаний в вузы в 2020 году.

Абитуриенты смогут подать документы на бюджетные места до 10 августа, сообщил во вторник глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"Сроки вступительных испытаний и вообще приемные кампании в вузы будут сдвинуты. В этом году последним днем подачи документов абитуриентов на бюджетные места будет 10 августа", - сказал он в эфире Первого канала, добавив, что первая волна зачисления пройдет 19 августа, а вторая - 24 августа.

Ранее Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24" заявил, что сроки приемной кампании в вузы будут перенесены, при этом в министерстве надеются начать новый учебный год традиционно 1 сентября.