Андрей Шмаров считает, что справится с ролью главного редактора "Ведомостей"

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного редактора газеты "Ведомости" Андрей Шмаров считает письмо своих заместителей о необходимости его срочной замены безосновательным. Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

Ранее заместители главного редактора обратились к собственникам издания с предложением назначить на пост главного редактора Анфису Воронину, которая на данный момент руководит партнерским проектом газеты "Ведомости &", в связи с кризисом доверия и риском потери ключевых сотрудников. Авторы письма утверждают, что Шмаров не справится с поставленной задачей.

И.о. главреда назвал такое заявление журналистов гипотезой. "У меня есть довольно большой опыт работы в медиа, и он свидетельствует об обратном. Какие основания заявить, что я не справлюсь, мне никто не объяснил", - добавил он.

Шмаров сообщил, что намерен продолжать делать деловую газету. "Собственно, это то, чем я всю жизнь и занимался. И собираюсь продолжать заниматься, выводить газету на новый уровень. Никакие редакционные концепции меняться не будут, - добавил он. - Я никого увольнять не собираюсь".

Шмаров выразил недоумение в связи с появлением письма. "Я не пишу открытые письма, я никого не увольняю, не нарушаю редакционную политику, - сказал он. - Я лишь сделал первые телодвижения, например, попытался отредактировать один заголовок... В итоге мы даже договорились и вернули прежний заголовок. Казалось бы, на этом вопрос был исчерпан. Но это не повод для того, чтобы писать открытые письма и публиковать их в газете, не повод утверждать, что человек не справится с задачей, и что редакция придет к срочной деградации".

С 24 марта, как сообщало издание, и.о. обязанности главреда стал Андрей Шмаров. Илья Булавинов, покинувший пост главреда по собственному желанию, сказал ТАСС, что останется в редакции до 23 апреля в другой должности.

Ранее издание сообщало, что покупателями 100% акций АО БНМ, которое издает "Ведомости", стали гендиректор издательского дома "Версия" Константин Зятьков и бизнесмен Алексей Голубович.