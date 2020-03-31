Режим самоизоляции ввели для жителей Омской области

ОМСК, 31 марта. /ТАСС/. Власти Омской области из-за пандемии коронавируса ввели режим самоизоляции для всех жителей региона, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе регионального Минздрава. Омская область стала последним регионом Сибири, который принял данные меры.

"Только что завершилось заседание штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Омской области. Было принято решение о введении на территории нашего региона особого режима самоизоляции", - сказал представитель Минздрава, не уточняя подробности.

В большинстве регионов, где введен режим самоизоляции, во время действия режима необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра от других людей, нельзя покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, проезда до работы, выгула домашних животных, который допускается не далее чем в 100 метрах от дома. Также можно выходить из дома, чтобы посетить ближайший магазин или вынести мусор.

В Новосибирской области и Иркутской области режим будет действовать до 5 апреля, в Томской области - до 14 апреля. В Республике Алтай режим самоизоляции вводится для всех до 5 апреля, для людей старше 65 лет - до 14 апреля. Для остальных регионов срок действия режима не поясняется.