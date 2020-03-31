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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Зорина

Писатель был подлинным классиком отечественной литературы, отметил президент

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью сценариста, драматурга и писателя Леонида Зорина, скончавшегося во вторник на 96-м году жизни.

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Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Леонид Генрихович был талантливым, ярким человеком, подлинным классиком отечественной литературы. В памяти людей самых разных поколений навсегда останется его творчество - пьесы, романы, повести и рассказы, замечательные фильмы, снятые по произведениям выдающегося Мастера", - отметил глава государства.

Леонид Зорин написал около 50 пьес, среди которых "Энциклопедисты" (1962), "Друзья и годы" (1962), "Декабристы" (1966), "Варшавская мелодия" (1967), "Царская охота" (1974), "Покровские ворота" (1974), "Незнакомец" (1976), "Карнавал" (1981). Спектакли по его пьесам были поставлены на сценах многих отечественных и зарубежных театров.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЗорин, Леонид Генрихович
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