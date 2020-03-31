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Пандемия коронавируса нового типа

"Яблоко" предлагает увеличить расходы на здравоохранение на 1 трлн рублей из-за пандемии

Программа состоит из четырех блоков: поддержка системы здравоохранения, поддержка граждан, поддержка малого и среднего бизнеса, политические меры

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Партия "Яблоко" разработала и предложила властям комплекс мер, направленных на поддержку граждан и бизнеса в условиях распространения коронавируса. В частности, предлагается увеличить расходы на здравоохранение не менее чем на 1 трлн рублей в текущем году, сообщается во вторник на сайте партии.

"Председатель "Яблока" Николай Рыбаков направил властям разработанную партией программу социально-экономических и политических мер для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавируса", - говорится в сообщении. Среди представленных мер - увеличение расходов на здравоохранение не менее чем на 1 трлн рублей на текущий год, увеличение заработной платы медиков, которые участвуют в борьбе с коронавирусом, а также отмена 95% всех налоговых и неналоговых платежей в этом году для гостиничного, туристического бизнеса и компаний в сфере досуга.

Отмечается, что программа состоит из четырех блоков: поддержка системы здравоохранения, поддержка граждан, поддержка малого и среднего бизнеса, политические меры. Документ, в частности, направлен президенту РФ Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину, депутатам и сенаторам, а также в профильные министерства - Минтруд, Минфин, Минэкономразвития и Минздрав.

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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