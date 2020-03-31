В РАНХиГС назвали решение о переносе сроков приемной кампании своевременным

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Перенос сроков приемной кампании в вузы является правильным и своевременным решением в текущих эпидемиологических условиях, считает проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Максим Назаров.

Ранее глава Минобрнауки России Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24" заявил, что сроки приемной кампании в вузы будут перенесены, при этом в министерстве надеются начать новый учебный год традиционно 1 сентября.

"В текущих условиях перенос срока приемной кампании в вузы - правильное и своевременное решение. Как только будут изданы соответствующие нормативные документы, академия оперативно внесет изменения в правила приема. В целом мы готовы к приему документов и вступительных испытаний в режиме онлайн", - сказал Назаров во вторник ТАСС.

По его словам, вступительные испытания могут быть организованы в режиме онлайн с использованием технологии прокторинга. Прокторинг - это специальная процедура наблюдения и контроля за дистанционным испытанием.

"Опыт работы с такими системами у академии есть. Сейчас подсчитываем примерную нагрузку на систему дистанционного образования, анализируя цифры прошлого года по сдававшим вступительные испытания. Основной прием в академию проводится только по результатам ЕГЭ. Имеют право сдавать наши вступительные испытания лица с ограниченными возможностями здоровья, иностранные граждане и лица, завершившие образование за рубежом", - добавил проректор.

Назаров также отметил, что РАНХиГС проводит свои вступительные испытания при приеме на направления подготовки "Журналистика и дизайн" и сейчас прорабатывается перевод таких испытаний в дистанционный формат.