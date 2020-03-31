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Пандемия коронавируса нового типа

Санкт-Петербургская епархия определила храмы для онлайн-трансляций богослужений

Среди них - Казанский, Спасо-Преображенский, Николо-Богоявленский и Владимирский соборы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви (РПЦ) определила перечень храмов, из которых в ближайшие дни будут проводиться онлайн-трансляции богослужений на фоне действующих ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщила ТАСС во вторник руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии РПЦ Наталья Родоманова.

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"Онлайн-трансляции в настоящее время будут вестись из Казанского кафедрального собора, Спасо-Преображенского собора, Николо-Богоявленского собора, Владимирского собора, храма великомученика Георгия Победоносца в Купчине на проспекте Славы, из Троице-Измайловского собора - с завтрашнего дня. Кроме того, к трансляциям подключились Федоровский собор на Миргородской улице и храм благоверного князя Александра Невского в Усть-Ижоре", - сказала собеседница агентства.

Родоманова отметила, что интернет-трансляции основных богослужений будут осуществляться в аккаунтах указанных храмов в социальной сети "ВКонтакте", а также на сайте Санкт-Петербургской митрополии (на этом же ресурсе будет публиковаться актуальная информация о трансляциях). "Если мы рассматриваем особую неделю "каникул", мы пока можем сказать, что это точно будет реализовываться до 5 апреля", - добавила она.

Руководитель сектора коммуникаций митрополии также пояснила, что не во всех петербургских храмах представляется возможным проведение прямых интернет-трансляций. "Не во всех храмах есть проведенный Wi-Fi, и необходимо, чтобы внутри храмовых помещений была устойчивая мобильная связь. В таких пространствах, как, например, Александро-Невская Лавра, Свято-Троицкий собор, в силу архитектурных особенностей, очень толстых стен, внутри сигнал очень слабый и нестабильный, и проводить стримовые трансляции невозможно", - сказала она.

1 апреля в паблике Казанского собора в соцсети "ВКонтакте" будет вестись трансляция вечернего богослужения, которое возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. "Завтра вечером читается Великий покаянный канон Андрея Критского и житие Марии Египетской. Это особое богослужение Великого поста, на которое обычно стараются приходить верующие, но в силу особенностей сегодняшнего дня не все смогут прийти", - отметила Родоманова. Перечень храмов, из которых будут проводиться онлайн-трансляции, еще будет дополняться, добавила она.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил Санкт-Петербургской епархии помощь в организации онлайн-трансляций богослужений на фоне действующих в городе ограничений из-за коронавируса. В епархии тогда отметили, что "горячо приветствуют такую возможность, предложенную городом", подчеркнув, что такое решение особенно отвечает интересам тех, кто по возрасту или состоянию здоровья не может в эти дни лично посещать храмы. Также сообщалось, что в храмах Санкт-Петербургской митрополии с 19 марта принимаются особые меры при совершении богослужений и таинств, проводится дезинфекция, прихожан информируют о соблюдении личных мер профилактики и рекомендациях Роспотребнадзора.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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