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Митрополит Варсонофий совершил молитвенный облет Санкт-Петербурга

На борту вертолета также находилась Казанская икона Божией Матери

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил во вторник молитвенный облет Петербурга с одной из самых почитаемых православных святынь - Казанской иконой Божией Матери. Об этом сообщается на сайте Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви.

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"Перед облетом митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий отслужил в Казанском кафедральном соборе молебен перед святыней. Затем образ был доставлен на вертолет. Воздушное судно с правящим архиереем, священнослужителями при пении молебна и акафиста Покрову Пресвятой Богородицы пролетело над границами северной столицы с пересечением ее исторической части", - говорится в сообщении.

Отмечается, что митрополит совершил молитвы об избавлении от распространяющейся в настоящее время эпидемии. "Вирус, который сегодня повсеместно распространяется, является нам ясным сигналом, что мы неправильно живем. В дни карантина у нас есть хорошая возможность поразмышлять над своей жизнью, сделать правильные выводы. Не будем отчаиваться, все беды проходят, и эта пройдет, жизнь возвратится в обычное русло", - сказал владыка в конце полета, напомнив верующим о необходимости покаяния в грехах.

Храмы Санкт-Петербургской епархии в настоящее время продолжают служение, с 19 марта принимаются особые меры при совершении богослужений и таинств, проводится дезинфекция, прихожан информируют о соблюдении личных мер профилактики и рекомендациях Роспотребнадзора. Вместе с тем, для прихожан, которые посчитают необходимым остаться дома, будут проводить онлайн-трансляции основных богослужений. Прихожане в возрасте старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями могут обращаться в храмы с просьбами о причащении на дому, напомнили в епархии.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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