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Пандемия коронавируса нового типа
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Генпрокуратура организовала проверку качества противоэпидемических мер в аэропортах Москвы

Проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства пройдет в том числе в терминалах бизнес-авиации

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ проверит соблюдение в аэропортах требований санитарно-эпидемиологического законодательства в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе надзорного ведомства.

"В связи с принимаемыми в РФ мерами, направленными на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Генеральной прокуратурой РФ с привлечением транспортных прокуроров организована проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в аэропортах, в том числе в терминалах бизнес-авиации", - сообщили в Генпрокуратуре.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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