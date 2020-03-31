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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: члены экипажа нидерландской подлодки заболели коронавирусом

Подводная лодка Dolfijn прервала дежурство в Северном море

ГААГА, 31 марта. /ТАСС/. Нидерландская подводная лодка Dolfijn прервала дежурство в Северном море рядом с побережьем Шотландии из-за того, что у нескольких членов экипажа был выявлен коронавирус. Об этом сообщил во вторник информационный портал Dutch News.

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В общей сложности 15 из 58 членов экипажа сообщили о недомогании с симптомами гриппа, такими как кашель и незначительное повышение температуры. "Как показали анализы, восемь членов экипажа заражены или уже переболели заболеванием, вызванным коронавирусом", - сообщили в министерстве обороны страны.

В настоящее время подводная лодка возвращается на базу в нидерландском порту Ден Хелдер на две недели раньше положенного срока. По прибытии все члены экипажа будут помещены в карантин.

Первый случай заражения коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля. Первый летальный исход был зафиксирован 6 марта. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов, к настоящему моменту коронавирус в королевстве выявлен у более чем 12,5 тыс. человек, умерли более тысячи человек.

Чтобы предотвратить распространение вируса правительство Нидерландов приняло ряд мер. Так, людям рекомендуется оставаться дома, по мере возможности работать удаленно и не выезжать в другие страны без крайней необходимости. До 6 апреля закрыты все образовательные и культурно-развлекательные учреждения, кафе, бары, рестораны, парикмахерские, сауны, салоны красоты. Магазины и аптеки пока остаются открытыми. До 1 июня запрещены все массовые мероприятия, на улицах нельзя собираться в группы из трех и более человек (за исключением семей). Нарушителям грозит штраф в размере €400 для частных лиц и €4 тыс. для компаний.

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НидерландыПандемия коронавируса нового типа
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