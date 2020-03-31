В Набережные Челны ограничивают въезд транспорта

КАЗАНЬ, 31 марта. /ТАСС/. Выезды и въезды транспорта в город Набережные Челны в Татарстане ограничиваются с 1 апреля на фоне ситуации с распространением коронавируса, сообщается во вторник на официальном сайте города.

В Татарстане зарегистрировали 19 случаев заболевания, без учета пассажиров лайнера Diamond Princess, доставленных на карантин в Казань в феврале. Два пациента выздоровели.

"С завтрашнего дня с 07:00 мск ограничиваются выезды и въезды транспорта в Набережные Челны. Передвигаться по городу смогут лишь те, кто по долгу службы трудится. Вскоре будет представлен список предприятий. Те предприятия, которые будут работать, должны подготовить справки сотрудникам с указанием времени их работы, указав телефоны отделов кадров", - говорится в сообщении.

Это будут временные пропуска, позже их заменят по форме, предложенной республикой. Корпоративные пропуска также необходимо иметь с собой. Как уточняется в сообщении, за продуктами можно будет ходить только в пределах своего комплекса, каждый должен иметь с собой документ, удостоверяющий личность. В администрации города призвали жителей с пониманием отнести к подобным мерам. "Все они направлены на то, чтобы быстрее разрешить ситуацию с коронавирусом", - говорится в сообщении на странице администрации в соцсети "ВКонтакте".

С 30 марта в Татарстане ввели режим самоизоляции для всех жителей. С 1 апреля и до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки не осуществляются межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа.