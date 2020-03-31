Глава ОНК Москвы просит освободить из СИЗО обвиняемых в нетяжких преступлениях

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Председатель ОНК Москвы Георгий Волков обратился с открытым письмом к судейскому сообществу и представителям правоохранительных органов с просьбой избрать заключенным изоляторов, обвиняемым в ненасильственных преступлениях, меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился ТАСС.

"На данный момент в Москве приняты беспрецедентные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, при этом в местах принудительного содержания в принципе отсутствует возможность принятия достаточных мер по созданию необходимых условий и оказанию медицинской помощи в случае проникновения инфекции. <...> Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека призвала все государства освободить заключенных, не представляющих опасности, и в кратчайшие сроки разгрузить тюрьмы. В данной ситуации считаю целесообразным изменение меры пресечения для лиц, не представляющих альтернативную меру, а именно, домашний арест", - говорится в письме.

В тексте подчеркивается, что домашний арест сам по себе является мерой изоляции от общества, а активное избрание судами альтернативной меры пресечения позволит сдержать распространение вируса, защитить от него людей, находящихся в местах принудительного содержания, сотрудников уголовно-исполнительной системы и сотрудников правоохранительных органов.

"Одна из основных причин избрания меры пресечения в виде содержания под стражей - возможность подозреваемого или обвиняемого скрыться за пределами территории РФ - на данный момент не актуальна. Считаю важным, чтобы суды и правоохранительные органы приняли во внимание рекомендации правозащитного сообщества при избрании альтернативной меры пресечения", - отмечается в письме.

Кроме того, в нем также содержится просьба к судам предоставить отсрочку исполнения административных наказаний.