Служба крови России столкнулась с дефицитом доноров из-за коронавируса

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Служба крови России испытывает дефицит доноров из-за распространения коронавируса, однако запасов эритроцитов хватит более чем на две недели. Об этом сообщила ТАСС начальник Управления организации службы крови ФМБА России Ольга Эйхлер.

"В связи с ограничительными мероприятиями по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и введением режима самоизоляции граждан учреждения службы крови России испытывают снижение числа доноров крови. В настоящий момент дефицита компонентов нет. Запас такого компонента как свежезамороженная плазма исчисляется в тоннах, отдельных компонентов с коротким сроком годности, прежде всего эритроцитов имеется более чем двухнедельный запас", - сказала она.

Кроме того, по ее словам, в ряде учреждений имеется запас криоконсервированных компонентов, замороженных и сохраняемых при сверхнизких температурах. Эйхлер отметила, что приостановка заготовки компонентов донорской крови недопустима, так как пациентам продолжают оказывать медицинскую помощь. "Поэтому учреждения службы крови безусловно предпринимают максимальные усилия для сохранения заготовки на минимально необходимом уровне и, конечно, с соблюдением соответствующего комплекса защитных мер: соблюдение режима дезинфекции; соблюдение правил использования средств индивидуальной защиты, масочного режима; проведение ежедневной термометрии сотрудникам и всем донорам и прочее", - добавила она.

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.