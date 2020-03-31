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Пандемия коронавируса нового типа

Вернувшийся из Кубы житель города Апатиты заразил коронавирусом шесть человек

Мужчина грубо нарушил режим самоизоляции, сообщили в оперативном штабе региона

МУРМАНСК, 31 марта. /ТАСС/. Житель города Апатиты в Мурманской области, вернувшийся после отдыха на Кубе, заразил коронавирусом в общей сложности шесть человек. За последние сутки, по данным оперативного штаба региона, коронавирус был выявлен у четырех контактировавших с ним, ранее ТАСС сообщал о том, что мужчина заразил двух человек, включая пассажира, ехавшего с ним в поезде.

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"Коронавирус подтвержден у четырех граждан, контактировавших с мужчиной из Апатитов, вернувшимся с Кубы и грубо нарушившим самоизоляцию, двое из них помещены в Апатитско-Кировскую ЦГБ и в инфекционное отделение областной больницы им. Баяндина в Мурманске", - говорится в сообщении.

По информации оперативного штаба, всего в Мурманской области подтверждено шесть новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных увеличилось до 11 (включая ранее выздоровевшего жителя Ирландии). У двух новых пациентов вирус подтвердился после возвращения из туристической поездки в ОАЭ, они доставлены в инфекционное отделение областной больницы им. Баяндина в Мурманске.

В сообщении уточняется также, что все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, у них легкое течение заболевания, проводятся противоэпидемические мероприятия. Кроме того, получены два новых предварительно положительных результата на коронавирус, таким образом, на сегодняшний день в регионе всего 15 предварительно положительных результатов.

Теги
РоссияМурманская областьПандемия коронавируса нового типа
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