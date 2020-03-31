{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мишустин поздравил коллектив Первого канала с 25-летием с начала вещания

По словам премьер-министра, начало вещания телеканала стало новой страницей в истории телевидения

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив Первого канала с 25-летием с начала вещания. Поздравительная телеграмма опубликована во вторник на сайте правительства.

"Телекомпания всегда устремлена в будущее, экспериментирует, ищет новые форматы, жанры, старается уловить настроения и предпочтения зрителей. На "первой кнопке" каждый может найти передачу по своему вкусу - от серьезной аналитики и оперативных новостей до развлекательных шоу, просветительских проектов, спортивных трансляций, громких телепремьер", - говорится в сообщении.

Премьер отметил, что начало вещания телеканала стало новой страницей в истории телевидения, ведь в студиях "Останкино" творческая смелость, оригинальные идеи воплощались в интересные проекты и программы, многие из которых стали знаковыми для своего времени, настоящим пространством свободы. "Они отражали реальную жизнь, рассказывали о том, что действительно волнует каждого человека, собирали у экранов огромное число людей", - подчеркнул он.

Мишустин добавил, что любой выход в эфир - это огромная, четкая и слаженная работа редакторов, продюсеров, режиссеров, операторов, корреспондентов, ведущих. "Все вы бесконечно преданы своей профессии. И вот уже 25 лет дарите миллионам людей во всем мире первоклассный российский телепродукт. Желаю коллективу телекомпании новых идей, творческих удач. Пусть ваши зрители остаются вместе с вами на Первом", - говорится в сообщении.

Первый канал начал свое вещание на территории РФ 1 апреля 1995 года.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Псковская епархия из-за коронавируса закрыла храмы и начала онлайн-трансляции богослужений
При монастырях региона также созданы службы помощи для поддержки больных людей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС