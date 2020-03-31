МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив Первого канала с 25-летием с начала вещания. Поздравительная телеграмма опубликована во вторник на сайте правительства.

"Телекомпания всегда устремлена в будущее, экспериментирует, ищет новые форматы, жанры, старается уловить настроения и предпочтения зрителей. На "первой кнопке" каждый может найти передачу по своему вкусу - от серьезной аналитики и оперативных новостей до развлекательных шоу, просветительских проектов, спортивных трансляций, громких телепремьер", - говорится в сообщении.

Премьер отметил, что начало вещания телеканала стало новой страницей в истории телевидения, ведь в студиях "Останкино" творческая смелость, оригинальные идеи воплощались в интересные проекты и программы, многие из которых стали знаковыми для своего времени, настоящим пространством свободы. "Они отражали реальную жизнь, рассказывали о том, что действительно волнует каждого человека, собирали у экранов огромное число людей", - подчеркнул он.

Мишустин добавил, что любой выход в эфир - это огромная, четкая и слаженная работа редакторов, продюсеров, режиссеров, операторов, корреспондентов, ведущих. "Все вы бесконечно преданы своей профессии. И вот уже 25 лет дарите миллионам людей во всем мире первоклассный российский телепродукт. Желаю коллективу телекомпании новых идей, творческих удач. Пусть ваши зрители остаются вместе с вами на Первом", - говорится в сообщении.

Первый канал начал свое вещание на территории РФ 1 апреля 1995 года.