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Саратовская область введет пропускную систему на период действия режима самоизоляции

Режим вступит в силу со 2 апреля

САРАТОВ, 31 марта. /ТАСС/. Пропускная система для работающих граждан будет введена в Саратовской области со 2 апреля на время действия режима самоизоляции, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе правительства региона.

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"Председателем правительства Саратовской области подписан документ о введении пропускной системы на территории региона. Комплекс мер, связанный с контролем за перемещением граждан на основе специальных пропусков, вводится в действие со 2 апреля 2020 года", - сказала собеседница агентства.

Пропуск для передвижения по территории Саратовской области будут выдавать работодатели организаций, чья деятельность не приостановлена в условиях действующих ограничений, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Режим вступает в силу со 2 апреля, чтобы работодатели успели оформить необходимые документы. Пропуск будет действителен при предъявлении паспорта либо другого документа, удостоверяющего личность.

В Саратовской области лабораторно подтверждены четыре случая заражения коронавирусом, одна пациентка выписана из больницы после выздоровления. С 17 марта на территории региона введен режим повышенной готовности, ограничены массовые мероприятия. С 30 марта правительство области обязало всех граждан не покидать места проживания без особой необходимости.

Всего в России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия коронавируса нового типа
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