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75-летие Победы

В Минтруде сообщили, что почти 40% ветеранов в РФ получили досрочно выплаты ко Дню Победы

Единовременные выплаты в 2020 году получат 1,15 млн ветеранов Великой Отечественной войны

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Единовременные выплаты ко Дню Победы выплачены в России досрочно почти 40% ветеранов, сообщил во вторник глава Минтруда РФ Антон Котяков в эфире передачи "Право на справедливость" на Первом канале.

Согласно указу президента России Владимира Путина, единовременные выплаты в 2020 году ко Дню Победы за счет средств федерального бюджета получат 1,15 млн ветеранов Великой Отечественной войны.

"Если мы говорим о выплатах ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, то мы сейчас уже выплатили практически 40% ветеранов выплату, которая предполагалась в мае, перед началом нерабочих дней", - сказал Котяков.

Участники и инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, с Японией, вдовы (вдовцы) умерших участников Великой Отечественной войны получат выплаты в размере 75 тыс. рублей. Всего их 537,1 тыс. человек. А ветераны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма - в размере 50 тыс. рублей. Всего таких граждан 611,4 тыс. человек, сообщили в Минтруде.

Теги
Россия75-летие Победы
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