В Перми умерла главный редактор газеты "Деловой интерес"

ПЕРМЬ, 31 марта. /ТАСС/. В Перми умерла главный редактор единственного информационного ресурса для предпринимателей региона "Деловой интерес" Анастасия Петрова. Об этом ТАСС во вторник сообщил председатель Пермской краевой организации Союза журналистов России Игорь Лобанов.

"[О смерти] мне сообщила ее мама, Марина Николаевна Шилова. Диагноз - двусторонняя пневмония", - сказал он.

Ранее Петрова на своей странице в Facebook сообщила, что у нее поднялась температура, появилась боль в горле и кашель. Позже ее госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. По информации местных СМИ, журналистка сдавала анализ на коронавирус, но он оказался отрицательным.

Газета "Деловой интерес" издается с 2011 года раз в неделю на 16 полосах, ее тираж составляет 7 тыс. экземпляров, распространяется бесплатно в Перми и крае. У газеты есть интернет-версия.