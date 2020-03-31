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Пандемия коронавируса нового типа
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В Пермском крае умер первый пациент с коронавирусной инфекцией

У мужчины были тяжелые заболевания онкологического характера

ПЕРМЬ, 31 марта. /ТАСС/. Первый пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" умер в Пермском крае. Об этом во вторник сообщается в Telegram-канале региональных властей, посвященном борьбе с коронавирусом.

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"Сегодня вечером в инфекционной больнице Перми умер пациент с подверженным диагнозом "коронавирусная инфекция". У мужчины были сопутствующие тяжелые заболевания онкологического характера", - говорится в сообщении.

В пресс-службе краевого Минздрава ТАСС сообщили, что мужчине было 48 лет, и подтвердили, что это первая смерть от коронавируса в регионе. В понедельник замминистра здравоохранения края Евгений Камкин сообщал, что состояние пациента ухудшилось, он был переведен в реанимацию.

Теги
РоссияПермский крайПандемия коронавируса нового типа
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