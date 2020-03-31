В Петербурге с 1 апреля закроют девять станций метро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей. Ограничительные меры направлены на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

"Принято окончательное решение с 1 апреля 2020 года закрыть для входа и выхода пассажиров ряд вестибюлей станций: вестибюли №1 и №2 станции "Невский проспект", вестибюли №1 и №2 станции "Новокрестовская", вестибюль станции "Садовая", "Сенная площадь", "Технологический институт 1", "Маяковская", "Достоевская", "Площадь Александра Невского 2" и "Звенигородская", - сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе "Петербургского метрополитена".

Также с 1 апреля закроется один из двух вестибюлей станции метро "Девяткино", расположенной на территории города Мурино в Ленинградской области, в котором накануне власти региона ввели режим полной изоляции, а также один из вестибюлей станций "Площадь Восстания", "Площадь Ленина", "Московская", "Дунайская", "Проспект Славы", "Проспект Ветеранов" и "Ленинский проспект".

Время работы всех действующих станций городского метрополитена с 1 по 5 апреля будет ограничено до 22:00 мск на вход пассажиров, движение наземного общественного транспорта будет осуществляться до 23:00 мск.

Комитет по транспорту Петербурга 25 марта утвердил список из 120 коммерческих автобусных маршрутов, приостанавливающих работу с 28 марта по 5 апреля 2020 года. Это маршруты, трассы которых дублируются иными видами транспорта, а также маршруты, следующие к торговым центрам. Список маршрутов, которые будут временно приостановлены, дополняется. Всего в городе 720 маршрутов общественного транспорта. Также в период с 28 марта по 5 апреля приостановлено действие льготного проезд на всех видах городского общественного транспорта.

Метрополитен Санкт-Петербурга обеспечивает около 40% перевозок в городе. В среднем система перевозит более 2 млн человек в сутки. Подземка состоит из шести эксплуатационных депо и 72 станций на пяти линиях общей протяженностью 124,8 км. Первая линия ленинградского метро открылась 15 ноября 1955 года.

Потери перевозчиков

Городские власти оценили убытки отрасли общественного транспорта Петербурга от пандемии и связанных с ней ограничений в 500 млн рублей. Как уточнили ТАСС в комитете по транспорту, по данным на 30 марта, совокупный пассажиропоток городского общественного транспорта сократился на 83% в сравнении с аналогичным днем 2019 года. Объем пассажирских перевозок в городской подземке за отчетный период сократился на 79% до более чем 513,5 тыс. человек. Электрическим транспортом (трамваями и троллейбусами) воспользовались 97,8 тыс. человек, на 90% меньше чем годом ранее, в автобусном сообщении показатель снизился на 84% до 263,7 тыс. человек, в пригородном железнодорожном сообщении - на 75% до 37,2 тыс. человек.