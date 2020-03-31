Рослесхоз подготовил долгосрочный прогноз пожарной опасности в лесах в 2020 году

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Рослесхоз подготовил долгосрочный прогноз пожарной опасности в лесах на территории РФ на апрель - октябрь 2020 года, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"Документ подготовлен на основе долгосрочного погодного прогноза и средних показателей пожарной опасности, полученных от Гидрометцентра России, и данных ФБУ "Авиалесоохрана", накопленных в результате многолетних наблюдений за горимостью лесов", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозам, в апреле существует вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности в центральной части страны в Смоленской области, юго-западе Воронежской, Орловской и Московской областей, а также на территории Калужской, Брянской, Липецкой, Белгородской, Курской и Тульской областей. На юге в зоне риска находится Волгоградская область, в Приволжском округе - Саратовская, Пензенская области, Мордовия, юг Самарской и западная часть Оренбургской областей. Что касается Сибири и Дальнего Востока, то риски возникновения лесных пожаров в апреле повышены в южных частях Бурятии, Алтайского, Хабаровского, Забайкальского краев, южной и восточной частях Тувы, в Иркутской области, Приморском крае и Еврейской автономной области.

В мае опасность пожаров, помимо уже указанных регионов, ожидает Ставропольский край, юг Челябинской, Тюменской и Курганской областей. Риски природных пожаров прогнозируются и на западе Ивановской и Костромской областей, в Рязанской и Тамбовской областях. На юге в зоне повышенной опасности в мае окажутся также Ростовская область, запад Калмыкии, Краснодарский край. Природные пожары прогнозируются и на территории Башкирии, в Амурской области. В Сибири в зоне повышенного риска возникновения лесных пожаров находятся юг Кемеровской области, Хакасии, Красноярского края.

Отмечается, что в июне леса Южного, Приволжского и Уральского федеральных округов по-прежнему будут в зоне особого внимания лесопожарных формирований, в частности, за счет Волгоградской, Астраханской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Оренбургской областей и Башкирии. "В списке регионов, которые должны быть готовы к лесным пожарам летом, - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, юго-восточная часть Ямало-Ненецкого автономного округа. Прогноз повышения пожарной опасности в лесах Дальневосточного и Сибирского федерального округов в этот период сохраняется", - говорится в сообщении.

В июле же уровень пожарной опасности вырастет почти на всей территории центра, а также северо-запада России: в Карелии, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Вологодской областях. Согласно прогнозу, в октябре угроза лесных пожаров снизится, в зонах риска останутся некоторые регионы на юге страны и на Дальнем Востоке.