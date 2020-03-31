В Дагестане ввели режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом

"Обязать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом <...>", - следует из документа, который опубликован на сайте главы республики.

Также можно выходить в близлежащий магазин, выгуливать домашних животных на расстоянии не больше чем 100 метров от места проживания и выносить мусор.

Как уточнили ТАСС в региональном ситуационном центре по противодействию распространению коронавируса, указом вводится режим самоизоляции для всех жителей региона.

В тексте указа уточняется, что ограничения не распространяются на граждан при наличии у них спецпропусков, которые будут выдаваться в порядке, установленном правительством республики. Кроме того, они не касаются случаев оказания медицинской помощи, деятельности правоохранительных органов, а также органов по делам ГО и ЧС, Роспотребнадзора, а также "иных органов в части действий, направленных на защиту жизни, здоровья граждан, противодействия преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности".

По данным управления Роспотребнадзора по Дагестану, по состоянию на 31 марта в республике зарегистрировано 13 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Предварительно коронавирус диагностирован у 28 человек. В настоящее время 14 проб биоматериалов находится в Москве на исследовании, 854 человека, в том числе 12 человек старше 65 лет, находятся на карантине.