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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В Дагестане ввели режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом

Он будет действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки

МАХАЧКАЛА, 31 марта. /ТАСС/. Власти Дагестана ввели ограничения на передвижение для жителей республики в связи с пандемией коронавируса. Соответствующий указ подписал глава региона Владимир Васильев.

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"Обязать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом <...>", - следует из документа, который опубликован на сайте главы республики.

Также можно выходить в близлежащий магазин, выгуливать домашних животных на расстоянии не больше чем 100 метров от места проживания и выносить мусор.

Как уточнили ТАСС в региональном ситуационном центре по противодействию распространению коронавируса, указом вводится режим самоизоляции для всех жителей региона. 

В тексте указа уточняется, что ограничения не распространяются на граждан при наличии у них спецпропусков, которые будут выдаваться в порядке, установленном правительством республики. Кроме того, они не касаются случаев оказания медицинской помощи, деятельности правоохранительных органов, а также органов по делам ГО и ЧС, Роспотребнадзора, а также "иных органов в части действий, направленных на защиту жизни, здоровья граждан, противодействия преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности". 

По данным управления Роспотребнадзора по Дагестану, по состоянию на 31 марта в республике зарегистрировано 13 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Предварительно коронавирус диагностирован у 28 человек. В настоящее время 14 проб биоматериалов находится в Москве на исследовании, 854 человека, в том числе 12 человек старше 65 лет, находятся на карантине.

Теги
РоссияДагестанПандемия коронавируса нового типа
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