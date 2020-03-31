В Нью-Йорке на фоне угрозы заражения коронавирусом освободили 900 заключенных

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Власти Нью-Йорка освободили 900 заключенных на фоне угрозы распространения нового коронавируса. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции мэр города Билл де Блазио. Трансляция его выступления велась в Twitter .

"По состоянию на вечер вчерашнего дня 900 заключенных были освобождены из тюрем", - сказал он, подчеркнув, что цифра пока не окончательная и последуют дальнейшие освобождения. Он уточнил, что это делается с целью не допустить заражения заключенных, страдающих хроническими и другими заболеваниями.

На прошлой неделе де Блазио заявлял, что решение об освобождении коснется заключенных, совершивших нетяжкие правонарушения и ненасильственные преступления, которым осталось отбывать тюремный срок продолжительностью не более года. Решение властей не касается преступников, приговоренных к заключению за домашнее насилие или правонарушения на сексуальной почве.

Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что число заразившихся коронавирусом в штате достигло 75,7 тыс., 1 550 человек умерли.