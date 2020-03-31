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Министр здравоохранения Самарской области Ратманов перейдет на работу в ФМБА

Он будет курировать развитие первичного звена здравоохранения и отвечать за внедрение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов перейдет на работу в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), где будет курировать развитие первичного звена здравоохранения и отвечать за внедрение режима повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции в регионах присутствия ФМБА. Об этом сообщается во вторник в официальном аккаунте регионального Минздрава в Instagram.

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Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов переходит на работу в ФМБА России Михаил Ратманов будет назначен на должность начальника управления организации медицинской помощи и промышленной медицины Федерального медико-биологического агентства. Он будет курировать всю медицинскую составляющую, развитие первичного звена здравоохранения и отвечать за внедрение режима повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в регионах присутствия ФМБА России. С октября 2018 года Михаил Ратманов занимал пост главы министерства здравоохранения Самарской области. За два года ему удалось достичь значимых успехов – добиться снижения смертности на 1,9%. Благодаря Ратманову удалось реализовать все запланированные показатели Национального проекта «Здравоохранение» в регионе. «В сложившейся непростой ситуации ФМБА России особенно нуждается в таких ценных сотрудниках, как Михаил Ратманов. Мы очень ценим проведенную им эффективную работу и вклад в развитие здравоохранения Самарской области и Северной Осетии. Мы уверены, что региональный опыт Михаила Ратманова будет полезен Агентству», – отметила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. «Возможность занять пост начальника управления организации медицинской помощи и промышленной медицины – это большая ответственность для меня. На новой должности я продолжу курировать министерство здравоохранения Самарской области, а также направлю усилия на улучшение работы первичного звена здравоохранения в рамках предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2», – подчеркнул Михаил Ратманов. #минздрав63

Публикация от Минздрав Самарской области (@minzdrav_63)

Ратманов стал министром здравоохранения Самарской области осенью 2018 года, до этого он работал на аналогичной должности в Северной Осетии. Пресс-служба главы региона Дмитрия Азарова во вторник сообщила, что Ратманов подал заявление об увольнении по собственному желанию.

"Михаил Ратманов будет назначен на должность начальника управления организации медицинской помощи и промышленной медицины Федерального медико-биологического агентства. Он будет курировать всю медицинскую составляющую, развитие первичного звена здравоохранения и отвечать за внедрение режима повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции в регионах присутствия ФМБА России", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияСамарская область
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