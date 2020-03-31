Министр здравоохранения Самарской области Ратманов перейдет на работу в ФМБА

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов перейдет на работу в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), где будет курировать развитие первичного звена здравоохранения и отвечать за внедрение режима повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции в регионах присутствия ФМБА. Об этом сообщается во вторник в официальном аккаунте регионального Минздрава в Instagram.

Ратманов стал министром здравоохранения Самарской области осенью 2018 года, до этого он работал на аналогичной должности в Северной Осетии. Пресс-служба главы региона Дмитрия Азарова во вторник сообщила, что Ратманов подал заявление об увольнении по собственному желанию.

"Михаил Ратманов будет назначен на должность начальника управления организации медицинской помощи и промышленной медицины Федерального медико-биологического агентства. Он будет курировать всю медицинскую составляющую, развитие первичного звена здравоохранения и отвечать за внедрение режима повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции в регионах присутствия ФМБА России", - говорится в сообщении.