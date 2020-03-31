{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

На Украине Музей Островского переименовали в антисоветский Музей пропаганды

При этом новые название и концепция не были восприняты однозначно среди местных жителей и профессионального сообщества

КИЕВ, 31 марта. /ТАСС/. Депутаты Хмельницкого областного совета в рамках кампании по декоммунизации переименовали Областной литературно-мемориальный музей Николая Островского, расположенный в городе Шепетовке, в Музей пропаганды. Об этом сообщила директор музея Наталья Никонова.

"Решением внеочередной сессии Хмельницкого областного совета Областной литературно-мемориальный музей Островского переименован в Музей пропаганды. Из литературно-мемориального музей стал историческим", - написала она на странице в Facebook. Никонова пояснила, что решение связано с законом о декоммунизации, а также с судебным иском Минюста с требованием о переименовании, так как Островский "подлежит декоммунизации".

Вместе с тем директор признала, что новые название и концепция не были восприняты однозначно среди местных жителей и профессионального сообщества. Она согласилась с тем, что новое название "многих несколько раздражает", но уверена, что оно также "дает возможность наполнить экспозицию новым содержанием и создать уникальный музей", который будет нацелен "на укрепление украинской идентичности".

Как пояснили в украинском Институте национальной памяти, который участвовал в разработке новой концепции музея, Островский подпадает под деккомунизацию, так как занимал должности секретаря райкома комсомола, в июне 1924 года был зачислен бойцом Отдельного Шепетовского батальона части особого назначения Красной армии, а в 1936 году ему было присвоено звание бригадного комиссара Политуправления РККА. Кроме того, считают в институте, писатель должен быть декоммунизирован из-за его творчества. "Островский известен романом "Как закалялась сталь", который советская власть активно использовала в пропаганде. В своих произведениях писатель транслировал коммунистические взгляды на украинское национально-освободительное движение 1917-1921 годов", - заявили в институте.

В конце февраля Киевский городской совет в рамках декоммунизации переименовал парк имени Островского в Соломенском районе столицы в парк имени Зерова.

После госпереворота на Украине в 2014 году в стране приняли закон о декоммунизации. Он предполагает снос памятников, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей. Власти Украины уже изменили названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других объектов в рамках борьбы с коммунистическим прошлым. Кроме того, за годы действия закона разрушено более 2 тыс. памятников советским деятелям, из них 1,3 тыс. памятников Ленину.

Теги
УкраинаКризис на Украине
Реклама на ТАСС
NYT: умер нобелевский лауреат по физике Уоррен Андерсон
Ему было 96 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС