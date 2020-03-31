На Украине Музей Островского переименовали в антисоветский Музей пропаганды

КИЕВ, 31 марта. /ТАСС/. Депутаты Хмельницкого областного совета в рамках кампании по декоммунизации переименовали Областной литературно-мемориальный музей Николая Островского, расположенный в городе Шепетовке, в Музей пропаганды. Об этом сообщила директор музея Наталья Никонова.

"Решением внеочередной сессии Хмельницкого областного совета Областной литературно-мемориальный музей Островского переименован в Музей пропаганды. Из литературно-мемориального музей стал историческим", - написала она на странице в Facebook. Никонова пояснила, что решение связано с законом о декоммунизации, а также с судебным иском Минюста с требованием о переименовании, так как Островский "подлежит декоммунизации".

Вместе с тем директор признала, что новые название и концепция не были восприняты однозначно среди местных жителей и профессионального сообщества. Она согласилась с тем, что новое название "многих несколько раздражает", но уверена, что оно также "дает возможность наполнить экспозицию новым содержанием и создать уникальный музей", который будет нацелен "на укрепление украинской идентичности".

Как пояснили в украинском Институте национальной памяти, который участвовал в разработке новой концепции музея, Островский подпадает под деккомунизацию, так как занимал должности секретаря райкома комсомола, в июне 1924 года был зачислен бойцом Отдельного Шепетовского батальона части особого назначения Красной армии, а в 1936 году ему было присвоено звание бригадного комиссара Политуправления РККА. Кроме того, считают в институте, писатель должен быть декоммунизирован из-за его творчества. "Островский известен романом "Как закалялась сталь", который советская власть активно использовала в пропаганде. В своих произведениях писатель транслировал коммунистические взгляды на украинское национально-освободительное движение 1917-1921 годов", - заявили в институте.

В конце февраля Киевский городской совет в рамках декоммунизации переименовал парк имени Островского в Соломенском районе столицы в парк имени Зерова.

После госпереворота на Украине в 2014 году в стране приняли закон о декоммунизации. Он предполагает снос памятников, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей. Власти Украины уже изменили названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других объектов в рамках борьбы с коммунистическим прошлым. Кроме того, за годы действия закона разрушено более 2 тыс. памятников советским деятелям, из них 1,3 тыс. памятников Ленину.