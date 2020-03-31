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NYT: умер нобелевский лауреат по физике Уоррен Андерсон

Ему было 96 лет

ТАСС, 31 марта. Американский лауреат Нобелевской премии по физике Филип Уоррен Андерсон умер в возрасте 96 лет. Об этом во вторник сообщила газета The New York Times со ссылкой на дочь ученого.

Андерсон стал лауреатом Нобелевской премии по физике в 1977 году совместно с Невиллом Фрэнсисом Моттом и Джоном Хазбруком Ван Флеком "за фундаментальные теоретические исследования электронной структуры магнитных и неупорядоченных систем", указывает газета.

Андерсон является одним из создателей теории неупорядоченных систем. Он разработал количественную теорию ферромагнетизма, теорию "грязных" сверхпроводников. Экспериментально подтвердил существование эффекта Джозефсона (совместно с Джоном Роуэллом), ввел термин "слабая сверхпроводимость" и ряд других.

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