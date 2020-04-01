Власти Татарстана утвердили регламент получения спецпропуска на время самоизоляции

КАЗАНЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Регламент получения спецпропусков на период самоизоляции из-за коронавируса утвердили в Татарстане. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

"Только что подписано постановление. Правительство республики утвердило регламент по получению спецпропусков на время самоизоляции. Для этого необходимо зарегистрироваться на специальном интернет-сервисе и направить СМС-сообщение на короткий номер", - сказала она.

По словам Галимовой, жителям республики необходимо отправить бесплатное СМС-сообщение на номер 2590 с текстом: РЕГИСТРАЦИЯ#Фамилия Имя Отчество#серия и номер паспорта#адрес фактического места проживания. В ответ придет СМС-сообщение с уникальным кодом регистрации, который необходимо отправить повторным СМС-сообщением на номер 2590 с текстом "ЦЕЛЬ" и указать цели передвижения.

"Получить разрешение можно для посещения суда, доставки несовершеннолетних в образовательную организацию, посещения медицинской или ветеринарной организации, участия в похоронах, получения либо восстановления паспорта. Кроме того, разрешение можно получить для поездки на дачу, посещение почты, кредитных организаций. Также разрешение можно оформить для доставки лекарств, продуктов и предметов первой необходимости больным родственникам, или оказания им помощи", - сказала Галимова.

Передвижение считают разрешенным, если человек получил ответное сообщение с уникальным кодом разрешения, там указывается период его действия. Постановлением также утверждена форма справки, которую работодатель может выдать сотрудникам для места к следованию работы. Она не распространяется на передвижение по территории региона, не связанное с выполнением служебных обязанностей, уточнила она.

По словам Галимовой, получение разрешения не требуется в случае обращения за экстренной медпомощью и случаях прямой угрозы жизни и здоровью, а также покупке продуктов в ближайшем магазине, выгула домашних животных, выноса мусора.