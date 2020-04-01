Российский эпидемиолог Валентин Покровский планирует издать к концу года свои воспоминания

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Советник директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора по инновациям, академик РАН, автор многочисленных научных трудов, основатель единой школы инфекционистов и эпидемиологов Валентин Покровский, который отмечает в среду 91-й день рождения, пишет мемуары о своей жизни и надеется издать их к концу года. О том, какими должны быть молодые врачи, об уровне современной эпидемиологии, о своих главных профессиональных достижениях и ближайших планах он рассказал ТАСС.

"Пишу воспоминания, обязательно планирую их издать, закончил уже писать сейчас, надеюсь, что они будут изданы в конце этого года", - сказал Покровский.

Его жизненный путь начался с обучения в Первом Московском медицинском институте на кафедре инфекционных болезней, так "дальнейшая судьба была решена". "Мне никогда не хотелось опустить руки в своей профессии. Что я считаю наиболее крупными успехами в работе, так это разработка проблем лечения менингитов и профилактика менингококковой инфекции, которой я занимался очень долго, написал на эту тему много статей, монографию и, в общем, считаю это самой крупной созданной научной работой", - отметил Покровский.

По словам академика, он удовлетворен уровнем современной эпидемиологии, она активно развивается, на каждом этапе возникают новые вопросы, решения. Покровский также отмечает, что сейчас активно прогрессирует медицина в вопросах лечения ВИЧ, и не стоит дискриминировать людей с этим заболеванием. "ВИЧ - это не приговор. Сейчас при целенаправленном лечении ВИЧ-инфицированный может работать многие десятилетия, сохраняя работоспособность и не заражая окружающих. Что касается дискриминации, то с ней надо бороться. Невольно она как-то возникает, люди опасаются, это абсолютно неоправданно", - считает он.

О том, что жизнь его сложилась именно так, Покровский не жалеет и отмечает, что даже если бы у него была возможность что-либо изменить, то он бы не стал этого делать. Молодому поколению врачей Покровский советует быть максимально приближенными к своим пациентам. "Быть максимально близко к больному и по мере с тем стараться не дать себя отстранить от больного современными методами технического и лабораторного обслуживания", - подчеркнул он.

Жизнь и карьера

Покровский окончил Первый Московский медицинский институт (ныне - Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова, МГМУ) по специальности "Лечебное дело" в 1952 году. В 1955 году - клиническую ординатуру на кафедре инфекционных болезней института, защитил диссертацию на тему "Клиническое течение брюшного тифа и состояние некоторых защитных функций организма при лечении синтомицином", в 1967 году там же - докторскую на тему "Гнойные менингиты: диагностика, клиника, лечение". В том же году ему было присвоено ученое звание профессора.

В 1967-1978 гг. являлся главным внештатным инфекционистом Минздрава СССР. Впоследствии был главным инфекционистом медицинского центра Управления делами президента РФ (с 1992 года), главным внештатным эпидемиологом Минздрава РФ (с 2001 года). Одновременно в 1968-1971 гг. был заместителем директора по научной и клинической работе и руководителем отдела инфекционной патологии в Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии Минздрава СССР (ныне - ЦНИИЭ Роспотребнадзора). С 1971 по 2018 год занимал должность директора института.

В 1980-х гг. Покровский вместе с членом-корреспондентом РАМН, дерматологом Николаем Потекаевым диагностировал первые случаи заболевания СПИД в СССР. Организовал службу диагностики и профилактики ВИЧ-инфекции в стране. По инициативе Покровского в ЦНИИЭ была создана специализированная научно-исследовательская лаборатория эпидемиологии и профилактики СПИД, которую возглавил его сын Вадим.

Покровский - автор приоритетных исследований в области эпидемиологии и инфекционной патологии, новых методов лечения инфекционных болезней. Разработал принципы этиотропной и патогенетической терапии гнойных менингитов, подробно описал различные формы менингококковой инфекции, доказал роль L-форм возбудителя в развитии затяжных форм менингитов. Под его руководством созданы оригинальные классификации инфекционных болезней (холеры, менингококковой и ВИЧ-инфекции), разработаны и внедрены в практику методы диагностики и лечения острых кишечных инфекций (в том числе дизентерии, сальмонеллеза, ротавирусного гастроэнтерита).

Покровский внес вклад в изучение ранее неизвестных заболеваний: ротавирусной инфекции, микоплазменной пневмонии, легионеллеза, пневмоцистоза. Он является основателем единой школы инфекционистов и эпидемиологов, принимал участие в ликвидации эпидемий инфекционных болезней в СССР и других странах. Имеет большое количество наград, является лауреатом различных премий. Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1971), Ленина (1986), "За заслуги перед Отечеством" II (1999) и III (1994) степеней. Отмечен благодарностью президента РФ (2004). В число наград ученого входят также именные медицинские премии.