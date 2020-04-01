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Пандемия коронавируса нового типа
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СМИ: в США за сутки из-за коронавируса умерли 770 человек

В стране погибло больше людей, чем в Китае

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Количество смертей в США от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, за сутки составило 770. Об этом сообщила во вторник американская телекомпания CNN, которая ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

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Таким образом, впервые с начала эпидемии в стране за сутки из-за коронавируса умерли более 700 человек. Общее число летальных исходов в США, по данным CNN, возросло до 3 774.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который также ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано уже свыше 184,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, умер 3 721 человек. Поправились 6 043 заразившихся. Таким образом, в США к настоящему моменту погибло больше людей, чем в Китае, где число жертв, согласно данным того же университета, составило 3 309.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано почти 37 тыс. смертельных исходов.

Теги
СШАКитайПандемия коронавируса нового типа
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