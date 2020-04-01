Десятки россиян не могут вылететь из Нью-Йорка в Москву из-за отмены рейсов

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Несколько десятков граждан России находятся в зале ожидания аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, они не могут вылететь в Москву из-за отмены рейса "Аэрофлота". Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Российская авиакомпания ранее отменила часть рейсов для вывоза россиян из-за рубежа в связи с ограничением на прилеты в аэропорт Шереметьево. Как сообщила в понедельник Росавиация, граждане РФ со вторника смогут прилететь в Москву из-за границы только в указанную воздушную гавань и только в количестве не более 500 человек в сутки.

В числе отмененных оказались рейсы из Нью-Йорка в Москву, которые ранее были запланированы на понедельник и вторник, примерно на 19:00 по местному времени. По наблюдениям корреспондента ТАСС, около 40 пассажиров, которые должны были отправиться на родину из США, находятся сейчас в зале ожидания. Еще около десятка разошлись по кафе на территории аэропорта. Люди по большей части приехали в США для работы, в туристических целях, а также для посещения родственников.

Не все пассажиры сохраняют спокойствие. Многие выглядят крайне усталыми и раздраженными. Некоторые опасаются, что им придется провести ночь в аэропорту.

Часть россиян находятся в зале ожидания в масках и перчатках. На штат Нью-Йорк, на территории которого находится одноименный мегаполис, приходится около половины всех зафиксированных в США случаев заражения новым коронавирусом.

В списке более 90 фамилий

Корреспондент ТАСС ознакомился с составленным самими пассажирами списком соотечественников, которые должны были покинуть Нью-Йорк рейсами "Аэрофлота" в понедельник и вторник. В него уже внесены фамилии более 90 человек. Кроме того, составлен список тех россиян, которым негде остановиться на время ожидания нового рейса. Они просят российских дипломатов оказать помощь с размещением. В данном перечне более 50 фамилий.

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС россиянин Илья Яничев, который должен был вылететь из Нью-Йорка в Москву в понедельник, в этот день вылета ожидали более 70 человек. "Вчера (в понедельник - прим. ТАСС) мы до 9, до 10 вечера пробыли в аэропорту. Ситуация такая, что прилетело много людей со всей страны [США]", - констатировал Яничев, который прибыл в Нью-Йорк из Лас-Вегаса (штат Невада).