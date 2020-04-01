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Десятки россиян не могут вылететь из Нью-Йорка в Москву из-за отмены рейсов

"Аэрофлот" ранее отменил часть рейсов для вывоза россиян из-за рубежа в связи с ограничением на прилеты в аэропорт Шереметьево
Описание
© AP Photo/Mary Altaffer

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Несколько десятков граждан России находятся в зале ожидания аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, они не могут вылететь в Москву из-за отмены рейса "Аэрофлота". Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Российская авиакомпания ранее отменила часть рейсов для вывоза россиян из-за рубежа в связи с ограничением на прилеты в аэропорт Шереметьево. Как сообщила в понедельник Росавиация, граждане РФ со вторника смогут прилететь в Москву из-за границы только в указанную воздушную гавань и только в количестве не более 500 человек в сутки.

В числе отмененных оказались рейсы из Нью-Йорка в Москву, которые ранее были запланированы на понедельник и вторник, примерно на 19:00 по местному времени. По наблюдениям корреспондента ТАСС, около 40 пассажиров, которые должны были отправиться на родину из США, находятся сейчас в зале ожидания. Еще около десятка разошлись по кафе на территории аэропорта. Люди по большей части приехали в США для работы, в туристических целях, а также для посещения родственников.

Не все пассажиры сохраняют спокойствие. Многие выглядят крайне усталыми и раздраженными. Некоторые опасаются, что им придется провести ночь в аэропорту.

Часть россиян находятся в зале ожидания в масках и перчатках. На штат Нью-Йорк, на территории которого находится одноименный мегаполис, приходится около половины всех зафиксированных в США случаев заражения новым коронавирусом.

В списке более 90 фамилий

Корреспондент ТАСС ознакомился с составленным самими пассажирами списком соотечественников, которые должны были покинуть Нью-Йорк рейсами "Аэрофлота" в понедельник и вторник. В него уже внесены фамилии более 90 человек. Кроме того, составлен список тех россиян, которым негде остановиться на время ожидания нового рейса. Они просят российских дипломатов оказать помощь с размещением. В данном перечне более 50 фамилий.

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС россиянин Илья Яничев, который должен был вылететь из Нью-Йорка в Москву в понедельник, в этот день вылета ожидали более 70 человек. "Вчера (в понедельник - прим. ТАСС) мы до 9, до 10 вечера пробыли в аэропорту. Ситуация такая, что прилетело много людей со всей страны [США]", - констатировал Яничев, который прибыл в Нью-Йорк из Лас-Вегаса (штат Невада).

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Россиянин уточнил, что сотрудники "Аэрофлота" предоставили пассажирам возможность в понедельник на одну ночь остаться в гостинице недалеко от аэропорта. Яничев подчеркнул, что многие приехали в аэропорт с детьми, далеко не у всех есть средства, чтобы оплатить пребывание в отеле.

Альберт Калугин, который также не смог вылететь в понедельник, сообщил, что узнал об отмене рейса только после прибытия из Майами (штат Флорида) в Нью-Йорк. "Лично я получил уведомление уже по прилете в Нью-Йорк", - сказал он. Калугин отметил, что пассажиры оповестили о произошедшем посольство РФ в США.

Гражданка РФ Елена Шлякис рассказала, что находилась в американском штате Флорида вместе с дочерью для посещения сына. Она подчеркнула, что не располагает средствами для оплаты гостиницы.

Помощь будет

С пассажирами встретился генеральный консул РФ в Нью-Йорке Сергей Овсянников. Он сообщил, что окажет содействие в размещении в гостинице по крайней мере части пассажиров, которые не смогли вылететь в Москву 30 и 31 марта. Овсянников предположил, что рейс, которым данных россиян отправят в Москву, может быть организован в течение нескольких дней.

Посольство РФ в США заявило во вторник, что делает все возможное для оказания помощи россиянам в аэропорту Нью-Йорка. "Посольство организовало горячие линии для связи с россиянами, желающими вернуться на родину, - отметил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. - Составленные списки людей направлены в Москву для учета при дальнейшем планировании вывоза граждан. С ними поддерживается постоянный контакт. Совместно с "Аэрофлотом" 30 марта посольство организовало размещение в гостинице граждан, оказавшихся в сложной ситуации в аэропорту Нью-Йорка. Предпринимаем все возможные меры по разрешению возникшей ситуации".

Как подчеркнул посол РФ, с постоянно проживающими в Нью-Йорке соотечественниками прорабатываются "варианты временного размещения" российских граждан до их вывоза. "Сейчас как никогда необходима взаимная поддержка, солидарность, сдержанность, терпение, - отметил он. - Призываем не реагировать на возможные попытки искусственно разогреть ситуацию, направить недовольство на работников "Аэрофлота" и российских дипломатов. Призываем сохранять спокойствие, по возможности оставаться в местах временного проживания до получения информации от посольства и "Аэрофлота" о возможности вылететь в Россию".

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